Fernwärme Wo die Fernwärme Niederrhein in Moers an ihrem Netz arbeitet

Moers. Die Fernwärmeversorgung Niederrhein baut ihr Fernwärmenetz in Moers weiter aus. Für die nächsten anderthalb Jahre gibt es etliche Baustellen.

Die Fernwärmeversorgung Niederrhein (FN) baut ihr Fernwärmenetz in Moers deutlich aus und „schafft damit die Voraussetzungen für eine klimaschonende und nachhaltige Wärmeversorgung als Alternative zu bestehenden Öl- und Gasheizungen“, teilt das Unternehmen mit. In den nächsten eineinhalb Jahren seien es Immobilienbesitzer entlang der Mühlenstraße, Repelener Straße, Hülsdonker Straße und Fasanenstraße zwischen dem Dienstleistungszentrum an der Mühlenstraße und der Kranichstraße, die die Möglichkeit erhalten, sich ans Fernwärmenetz der FN anzuschließen, heißt es weiter.

Entlang der genannten Straßen wird in den kommenden Monaten eine circa zwei Kilometer lange Fernwärmeleitung verlegt.

Die neue Leitung verläuft unter der Straße, die Arbeiten seien insofern nicht ohne Einschränkungen für den Verkehr möglich. Die Leitungsverlegung und die damit verbundenen Straßensperrungen erfolgen in mehreren Bauabschnitten, um die Einschränkungen so kurz wie möglich zu halten. Zudem wird von beiden Enden aus gleichzeitig gearbeitet.

Erste Arbeiten an der Mühlenstraße haben bereits begonnen. Im Zuge der Querung der T-Kreuzung wird in den kommenden Wochen zunächst die Zufahrt von der Mühlenstraße und der Repelener Straße in den stadtauswärts führenden Teil der Repelener Straße gesperrt. Im Anschluss daran erfolgt die Sperrung in die Gegenrichtung.

Am 15. Mai beginnen die Arbeiten an der Kranichstraße. Hier stehen eine Reihe von Mehrfamilienhäusern, deren Anschluss ans Fernwärmenetz bereits beschlossen ist. Dafür wird in einem ersten Bauabschnitt die Kranichstraße ab Rüttgersweg in Fahrtrichtung Krefelder Straße zur Einbahnstraße. Die Gegenrichtung wird gesperrt. Über die weiteren Bauabschnitte und die damit verbundenen Einschränkungen für den Verkehr will die FN zeitnah informieren. Die Maßnahme dient der Wärmeversorgung des gesamten Areals zwischen Schlosspark und Bahnstrecke. Es soll in den kommenden Jahren nahezu vollständig für die Fernwärmeversorgung erschlossen werden.

Infos: Fernwärmeversorgung Niederrhein, Christoph Bade, E-Mail: c.bade@fernwaerme-niederrhein.de.

