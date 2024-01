Der Initiativkreis äußert scharfe Kritik an der Moerser Stadtverwaltung mit Blick auf wirtschaftliche Entwicklungen.

Wirtschaft Wirtschaftskrise in Moers: Unternehmer schießen gegen Stadt

Moers Der Initiativkreis Moers ist unzufrieden – und holt zum Rundumschlag gegen den Bürgermeister aus. Das kritisieren die verärgerten Betriebe.

Für Irritationen hat die jüngste gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Moers und der Niederrheinischen IHK beim Initiativkreis gesorgt. IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Dietzfelbinger und Bürgermeister Christoph Fleischhauer bewerten darin die Ergebnisse der Arbeiten am Handlungsprogramm Wirtschaft positiv. Dagegen fällt die Bilanz des Initiativkreises deutlich zurückhaltender aus, wie dieser in einer Mitteilung an die Redaktion unterstreicht.

In einer sogenannten Zukunftskonferenz im Jahr 2022 wurden Ideen und Ansätze vor großem Publikum unter Führung von Bürgermeister Fleischhauer präsentiert, wie der Initiativkreis darstellt. Die durch zahlreiche Krisen in den letzten Jahren „erheblich belastete heimische Wirtschaft“ sollte einen positiven Ruck spüren. Echte Aufbruchstimmung solle erzeugt werden, formulierte seinerzeit Fleischhauer.

Unternehmer aus Moers kritisieren Stadt für Steuererhöhungen

Dieser Effekt würde von vielen Betrieben und Unternehmern in Moers bislang jedoch noch nicht verspürt. Daher sei nur schwer nachvollziehbar, wie Bürgermeister Fleischhauer angesichts gerade erst von der Verwaltungsspitze angekündigter Gewerbe- und Grundsteuererhöhungen, einer noch immer unzureichenden Wirtschaftsförderung, fehlender Fortschritte bei der Entbürokratisierung kommunaler Genehmigungsverfahren sowie der Digitalisierung von Stadt und Verwaltung zu der Einschätzung gelange, dass „in kurzer Zeit viele Erfolge“ verzeichnet werden konnten.

Konstruktive Vorschläge zur Stärkung der heimischen Wirtschaft, wie etwa die von IHK und Initiativkreis wiederholt geforderte Schaffung eines eigenen Wirtschaftsdezernates, würden von der Verwaltungsspitze eher als Störfeuer bewertet statt konstruktiv aufgegriffen.

Initiativkreis fordert höheren Mehrwert für die Stadt durch Moers Marketing

Die erhebliche finanzielle und personelle Stärkung der Moers Marketing, eine jahrelange Forderung des Initiativkreises, werde ausdrücklich begrüßt, allerdings sei es allein mit mehr Geld und Personal nicht getan. Derart gestärkt, müsse der Fokus der Gesellschaft nun gezielt darauf ausgerichtet werden, einen signifikanten Mehrwert für Stadt und Wirtschaft zu schaffen. Dieser müsse deutlich über das aktuelle Betätigungsfeld der Gesellschaft hinausgehen.

Man habe weder auf Seiten des Initiativkreises noch bei den Vertretern der Wirtschaft, die sich in die Vorarbeiten aktiv eingebracht hatten, die Erwartung gehabt, über ein Handlungsprogramm Wirtschaft innerhalb von zwei Jahren eine heile Wirtschaftswelt in Moers vorzufinden. Angesichts zumindest bislang wenig spürbarer Resultate halte man es jedoch für verfrüht, derzeit schon von einem Erfolg zu sprechen.

