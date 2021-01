Rheinberg. Kulturveranstaltungen sind in der Rheinberger Stadthalle coronabedingt weiter nicht möglich. Das Kulturbüro plant trotzdem die kommende Spielzeit.

Eigentlich stünden bis Juni noch 13 Veranstaltungen auf dem Plan der aktuellen Spielzeit, die das städtische Kulturbüro jedes Jahr plant. Ob und wie viele der Theater-, Kabarett- und Comedyabende in der Stadthalle noch stattfinden können, bleibt aber weiterhin ungewiss. „Derzeit sagen wir von Monat zu Monat die Veranstaltungen ab“, bedauert Helga Karl, Fachbereichsleiterin für Schule, Sport und Kultur bei der Stadt Rheinberg. So fällt der Kabarettabend „Schlachtplatte“ am kommenden Samstag ebenso wie die Musicalshow „Merci Udo“ am 24. Januar, aus. „Ich befürchte, dass wir auch die von Oktober verschobenen Veranstaltung im Februar absagen müssen“, so Karl. Das würde das Theaterstück „Der Tatortreiniger“ am 8. Februar betreffen. Eine Entscheidung darüber, wird aber erst Ende Januar getroffen.

Fest steht: Die Corona-Krise bringt die Arbeit des Kulturbüros ziemlich durcheinander. Im Sommer des letzten Jahres planten die Fachbereichsleiterin und der Leiter des Kulturbüros, Dominik Baum, mit ihrem Team noch zuversichtlich die Spielzeit 2020/21. Doch bereits im Oktober folgte das vorläufige Aus. „Die Auftaktveranstaltung am 1. Oktober konnten wir noch durchführen“, erinnert sich Karl. „Wir hatten ein wahnsinnig aufwendiges Hygienekonzept aufgestellt. Das hat alles super geklappt, dennoch hatten einige Abonnenten Bauchschmerzen beim Theaterbesuch.“ Auch die erste Aufführung im Rahmen des Kindertheaters konnte Anfang Oktober noch gezeigt werden, am 10. Oktober war dann aber Schluss. Und so, wie das vergangene Jahr aufhörte, begann auch das Jahr 2021. Es hagelt Absagen. „Wir geben die Hoffnung nicht auf. Sobald es verantwortbar ist, werden wir die Kulturveranstaltungen wieder aufnehmen“, betont Karl – auch um die Theater und Agenturen zu unterstützen. „Sie gehen auf dem Zahnfleisch.“

Ersatztermine stehen schon fest

Normalerweise plant das Kulturbüro während der laufenden Spielzeit bereits die nächste Saison. „Das können wir derzeit etwas entspannter angehen. Weil wir in der letzten und in dieser Spielzeit viele Veranstaltungen absagen mussten, holen wir diese in der Spielzeit 2021/22 nach. Das hoffen wir zumindest“, erklärt Karl. Ersatztermine stehen schon fest. Das sei eine Win-Win-Situation sowohl für die Stadt, als auch für die Theater. „Wir müssen keine Ausfallhonorare zahlen, weil wir im Fall einer Absage einen Ersatztermin vertraglich zugesichert haben. Das gibt den Theatern auch eine zusätzliche Sicherheit“, so die Fachbereichsleiterin. Während des ersten Lockdowns im März gab es diese Regelung noch nicht. Da ahnte schließlich noch niemand, welches Ausmaß die Pandemie einnehmen werde. Für ausgefallene Veranstaltungen musste die Stadt zahlen.

Doch die Arbeit des Kulturbüros bestehe nicht nur darin, Events in der Stadthalle zu organisieren. „Wir betreiben viel Netzwerkarbeit. Die Arbeit ruht derzeit aber ganz.“ Die Mitarbeiter des Kulturbüros seien nun vor allem mit der Rückabwicklung der gekauften Tickets beschäftigt oder informieren die Abonnenten über verschobene Veranstaltungen. Die meisten Besucher hätten Verständnis für die Absagen, erzählt Helga Karl. „Manchmal gibt es auch kritische Stimmen, die meisten hoffen aber einfach, dass es bald wieder losgeht.“

Team unterstützt den Schulbereich

Unterm Strich falle derzeit zwar weniger Arbeit an, die Kulturbeauftragten seien aber nicht tatenlos: „Der Fachbereich Schule ist wegen Corona sehr überlastet. Das Kulturteam unterstützt die Kollegen, kümmert sich beispielsweise um die Beschaffung zusätzlicher Laptops oder um die Bestellung von Desinfektionsmitteln“, erklärt die Fachbereichsleiterin. Ein Auge bleibt in diesen Zeiten dennoch immer bei der Planung der Kultur. Denn nichts für das Spieljahr 2021 zu organisieren, kommt für die Mitarbeiter des Kulturbüros nicht infrage. „Wir wollen der Kulturszene nicht die Hoffnung nehmen. Außerdem haben wir doch alle während der Corona-Krise gemerkt, dass wir ohne kulturelle Veranstaltungen viel weniger Lebensqualität haben. Diese gilt es zu wahren. Dafür bleiben wir optimistisch und planen auch weiterhin“, sagt Helga Karl.