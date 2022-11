Winterkleidung: Die Caritas Moers-Xanten bittet um Spenden

Seit fast 15 Jahren gibt es den Cari-Treff in Kamp-Lintfort, hier ein Foto vom zehnjährigen Bestehen. Jetzt kann dort – und auch in Moers – Winterkleidung abgegeben werden.

Moers/Kamp-Lintfort. In Caritas-Einrichtungen in Moers und Kamp-Lintfort kann ab sofort Winterkleidung abgegeben werden. Die Nachfrage steigt, so eine Mitarbeiterin.

Die Nachfrage nach warmer und gut erhaltener Winterkleidung steigt, wie die Caritas Moers-Xanten berichtet. Zum Beispiel sei die Nachfrage in den beiden Secondhand-Shops „Jacke wie Hose“ in Moers und im Cari-Treff in Kamp-Lintfort zurzeit sehr hoch, so die Mitteilung an die Redaktion.

Ilka Mainka vom Caritasverband: „Wir bitten daher um die Spende gut erhaltener Winterkleidung für Damen, Herren und Kinder in allen Größen.“ Die Erlöse aus dem Verkauf der gespendeten Kleidung erreichen Menschen mit psychischen Erkrankungen oder unterstützen laut Mitteilung das Kamp-Lintforter Sozialprojekt „cari-treff“. Die Spenden können sowohl an den Standorten in Moers als auch in Kamp-Lintfort abgegeben werden. Hier sind die Termine:

Die Spendenabgabe im Cari-Treff im Kamp-Lintfort (Kamperdickstraße 18) ist zu diesen Zeiten möglich: Dienstag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr, Donnerstags 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr.

Die Spendenabgabe im Secondhand Shop „Jacke wie Hose“ in Moers (Haagstraße 24) ist zu diesen Zeiten möglich: Montag 9 bis 16 Uhr, Dienstag 9 bis 16 Uhr, Mittwoch 9 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 16 Uhr und Freitag 9 bis 13 Uhr.

