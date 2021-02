Winter am Niederrhein: Die Niag stellt den Busverkehr ein

Am Niederrhein. Die Niag stellt den Busverkehr ein. Ein sicherer Busbetrieb sei aufgrund der Wetterlage nicht mehr möglich, heißt es am Sonntagmorgen.

In der Nacht hat es am Niederrhein kräftig geschneit. Die Niag und Look haben sich insofern am Sonntagvormittag entschlossen, den Busverkehr im kompletten Verkehrsgebiet aufgrund der Wetterlage bis auf Weiteres einzustellen. Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt am Niederrhein unmöglich, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion.

Wie in anderen Gebieten bleiben die Busse deshalb auch am Niederrhein am Sonntag in den Depots. An einzelnen Standorten konnten die Fahrzeuge bei Schichtbeginn am frühen Sonntagmorgen wegen der überfrierenden Nässe nicht einmal die Depots verlassen, sagt ein Sprecher. Die Unternehmen bitten ihre Fahrgäste um Verständnis.