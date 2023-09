Gedankenlos weggeworfener Müll kostet die Stadt jährlich tausende Euro, so die Stadtverwaltung.

Müll Wilder Müll: Was Kamp-Lintfort jetzt dagegen unternimmt

Kamp-Lintfort. Um die Stadt sauber zu halten, reichen städtischer Service und ein Müllsammeltag pro Jahr nicht mehr aus. Warum die Stadt auf Abfallpaten setzt.

Ein sauberes Umfeld in Wohngebieten, Straßen und auf öffentlichen Anlagen erhöht den Wohlfühlfaktor und die Lebensqualität. Allerdings reichen ein jährlich stattfindender Müllsammeltagund der tägliche Einsatz der städtischen Müllsammlerinnen und Müllsammler nicht aus, um den achtlos weggeworfenen Abfall zusammenzukehren und abzutransportieren, heißt es in einer Mitteilung aus der Kamp-Lintforter Stadtverwaltung. Gedankenlos weggeworfener Müll kostet die Stadt jährlich tausende Euro. Um dies zu vermeiden, sucht die Stadt jetzt Abfallpatinnen und -paten, die mit gutem Vorbild vorangehen und dazu beitragen, das Stadtbild sauberer und gepflegter erscheinen zu lassen.

Abfallpatenschaften können Einzelpersonen, Nachbarschaften oder auch Vereine übernehmen. Eine Patenschaft umfasst die Sauberhaltung eines selbst ausgewählten Bereiches im öffentlichen Raum, wie beispielsweise einer Straße, eines Ortsteils oder einer Grünfläche. Dabei entscheiden die Abfallpatinnen und -paten laut Mitteilung selbst, mit welchem Aufwand der von ihnen ausgewählte Bereich gepflegt wird. Ob die Säuberung wöchentlich, monatlich oder je nach Verschmutzung erfolgt, liegt alleine im Ermessen der Abfallpaten. Eine Abfallpatenschaft ist freiwillig und kann jederzeit beendet werden.

Auch interessant: Enni in Moers: So viel müssen Kunden im nächsten Jahr zahlen

Bei der Übernahme der Abfallpatenschaft wird bei Bedarf eine Grundausstattung ausgehändigt. Diese besteht aus einem Greifer, Handschuhen, Müllsäcken und einem Ausweis. Die Entsorgung des gesammelten Abfalls kann beim ASK auf der Oststraße 7 erfolgen oder die Abfallpaten stellen bei Leerung der eigenen Hausmülltonne den Müllsack mit dem gekennzeichneten Aufkleber daneben. In diesem Zuge teilt die Stadtverwaltung außerdem mit, dass die Abfallberatung zum Betriebshof an der Oststraße umgezogen ist. Die Öffnungszeiten der Abfallberatung bleiben unverändert.

Interessierte können sich gerne direkt bei Christiane Rothgerber unter der Rufnummer 02842-912-449 oder unter abfallpatenschaft@kamp-lintfort.de melden.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland