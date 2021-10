Wiesn in Moers wird über Nacht zum Hochzeitsmesse-Zelt

Moers. Wo am Samstag in Moers noch Oktoberfest gefeiert worden war, liefen am Sonntag Models über den Laufsteg und zeigten schicke Brautmoden.

Das Festzelt auf dem Markt in Moers-Meerbeck hat am Wochenende denkbar unterschiedliche Veranstaltungen erlebt. Wurde am Samstag beim Oktoberfest noch in Dirndl und Krachlederner gefeiert, so waren nach Umbau und Neudekorierung am Sonntag Brautkleider und Bräutigamanzüge die bevorzugte Kleidung.

Zwei jeweils 45-minütige Modeschauen für Bräute und Bräutigame bildeten die Höhepunkte der ganztägigen Hochzeitsmesse. Auf die Beine gestellt hatten sie – wie auch das Oktoberfest – der Unternehmer Sebastian Mörth und sein Team, der in Meerbeck vier „Wondervoll-Geschäfte“ für Brautmoden und Trauringe sowie ein Reisebüro betreibt. Geworben wurde für alles rund um den schönsten Tag im Leben. Neben Mörth war beispielsweise der frühere Repelener Pfarrer Uwe-Jens Bratkus-Fünderich als freier Trauredner vertreten, Weitere Angebote: Torten, Anbieter besonderer Taxen oder Hochzeitstischdeko, ein DJ und ein Spiegel, der automatisch denjenigen fotografiert, der sich vor ihn stellt.

Die Aussteller kamen aus Moers, Essen, Kalkar und Rheinberg, Mörth zeigte sich mit dem Besucherzuspruch zufrieden.

