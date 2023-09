Volksfest „Wiesen Gaudi“ in Kamp-Lintfort: So teuer ist eine Maß Bier

Kamp-Lintfort. Mo.Event und Viva Concepts Niederrhein laden zum Oktoberfest nach Kamp-Lintfort ein. Alle Infos zu den Tickets und welche Künstler auftreten.

„O’zapft is“ heißt es im September für vier Tage in Kamp-Lintfort. Die Macher des Zeltkarnevals 2023, Viva Concepts Niederrhein und Mo.Event, veranstalten am Freitag, 15., Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, ein Oktoberfest „Wiesen Gaudi“ in der Olaf Henning Eventhalle an der Friedrich-Heinrich-Allee/Ecke Bendsteg.

Ursprünglich sei lediglich am 23. September ein Fest für ein Unternehmen mit Oktoberfestmotto geplant gewesen, erklärt Mo.Event im Gespräch mit der Redaktion. Doch weil das Zelt für die Privatveranstaltung sowieso aufgebaut werden muss, haben sich die Organisatoren entschieden, am Wochenende zuvor die Wiesen Gaudi für die breite Öffentlichkeit zu öffnen. Bei Facebook findet die Veranstaltung bereits Anklang: „Bin froh, dass mittlerweile sowas auch in Kamp Lintfort gemacht wird“, lautet einer der Kommentare unter dem Beitrag von Mo_Event zu der Veranstaltung.

Olaf Hennig live dabei beim Oktoberfest in Kamp-Lintfort

Maximal 600 Leute sollen in dem Festzelt zu Musik von Olaf Henning, Mia Weber und der Kamp-Lintforter Band Günni & die Brezelbuam feiern können. Die offizielle Eröffnung findet am 15. September um 18 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Christoph Landscheidt statt.

Auch in diesem Jahr wird Bürgermeister Christoph Landscheidt die Veranstaltung wieder mit einem Fassanstich eröffnen (Archivbild aus dem Jahr 2021). Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Wer einen guten Sitzplatz haben möchte, sollte früh da sein, denn: Es gibt keine Sitzplatzreservierung, teilt die Agentur Mo.Event auf Nachfrage mit. Allerdings seien Tischreservierungen in Bühnennähe über die Internetseite von Viva Concepts möglich. Darüber sind unter anderem auch Karten für die Veranstaltung erhältlich. Wer sich übrigens wundert, warum für den 17. September keine Karten gekauft werden können: An diesem Tag gibt es freien Eintritt, inklusive Frühschoppen.

Karten für die „Wiesen Gaudi“ in Kamp-Lintfort gibt es ab 19,90 Euro

Karten für den Freitag und Samstag gibt es bereits ab 19,90 Euro als sogenanntes Early Bird Ticket. Der Normalpreis für eine Karte beträgt 24,90 Euro. Im Preis mit inbegriffen ist eine halbe Maß Festbier. Die Kosten für eine 0,5-Liter-Maß liegen bei ungefähr 6 Euro, 12 Euro zahlen Gäste für eine ganze Maß.

Oktoberfest im Jahr 2021 im Lufre in Kamp-Lintfort: 2023 findet die „Wiesen Gaudi“ in einem Festzelt statt. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Damit seien die Preise bei der Kamp-Lintforter Wiesen Gaudi „wesentlich günstiger“ als bei vergleichbaren Veranstaltungen am Niederrhein, betonen die Veranstalter und weisen daraufhin, dass eine Zahlung von Essen und Getränken nur in bar und nicht mit Karte während des Oktoberfestes möglich ist. Zünftig speisen können Besucher übrigens rund um das Festzelt. Es wird Jahrmarktbuden geben, an denen Besucher Bratwurst, Backfisch und Schinkenbraten erhalten können. „Zum Nachtisch wird es auch etwas Süßes geben“, versprechen die Veranstalter.

Karten für die Veranstaltung gibt es an allen CTS-Eventim-Vorverkaufsstellen, unter der Tickethotline 02842/9328800, in der Buchhandlung am Rathaus in Kamp-Lintfort, beim Stadtmarketing Moers oder im NRZ/WAZ-Leserladen. Außerdem sind Karten online erhältlich unter: https://vamosviva.de/

