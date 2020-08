Wieder Corona an Schule in Moers – Schüler in Quarantäne

An der Uhrschule in Moers gibt es einen Coronafall.

Moers. An einer Grundschule in Moers gibt es einen Coronafall. Betroffen ist der Offene Ganztag. Für viele Klassen läuft der Unterricht weiter.

In Moers gibt es an einer Schule seit Dienstag einen weiteren Coronafall. Gesundheitsamt und Schulleitung haben weitere Maßnahmen eingeleitet, wie der Kreis Wesel am Donnerstag berichtet.

Am Dienstag, teilt der Kreis mit, wurde eine Erzieherin aus der Offenen Ganztagsbetreuung der Uhrschule Meerbeck in Moers positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Erzieherin wies keine Symptome auf, sondern machte vom Angebot des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales einer freiwilligen Testung für Lehrkräfte und Erzieher Gebrauch.

Betroffene geht sofort nach Haus

Die betroffene Erzieherin hat sich nach Übermittlung des Testergebnisses sofort nach Hause begeben und befindet sich in Quarantäne. Neben der positiv getesteten Person befinden sich Schülerinnen und Schüler der Klassen 1A und 1B, die in der Nachmittagsbetreuung betreut werden, vorsorglich in Quarantäne.

Es handele sich jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme, so der Kreis. Sieben weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Offenen Ganztagsbetreuung seien als Kontaktpersonen ersten Grades identifiziert und ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden. Laut Mitteilung der Schule ruht der Betrieb des Offenen Ganztages zurzeit.

Da Abstands- und Hygieneregeln an der Schule eingehalten wurden, läuft der Schulbetrieb für die anderen Klassen unter den aktuellen Hygienevorgaben in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Schulträger weiter.