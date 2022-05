Unterricht Wie Studenten Schülern in Moers beim Lernen helfen können

Moers. Etliche Schülerinnen und Schüler haben auch in Moers während des Corona-Lockdowns den Anschluss verloren. Es gibt ein Projekt, das ihnen hilft.

Viele Schülerinnen und Schüler haben während der Lockdowns den Anschluss verloren und müssen aufholen. Sie benötigen Unterstützung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dabei helfen können Studierende an neun Moerser Schulen als Lernbegleiter im Rahmen des Projekts „students@school“ (Teil des Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“). Parallel zum Studium unterstützen sie sechs Monate die Lehrkräfte und erhalten dafür eine bezahlte, praxisorientierte Qualifizierung, eine Teilnahmebescheinigung und 15 Euro pro Stunde. Am 1. Juni soll es losgehen.

Die Fächer Deutsch, Englisch oder Mathe (Lehramt/Master) sind besonders gefragt. Bewerben können sich auch Studierende pädagogischer oder sozialwissenschaftlicher Studiengänge sowie der Bereiche Germanistik, Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache, Anglistik/Amerikanistik, und anderer MINT-Fächer. Infos und Anmeldung unter: https://students-at-school.de/fuer-studierende. Registrierte Studierende werden gebeten, die Stadt über schulverwaltung@moers.de zu informieren.

