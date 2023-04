Wie Neukirchen-Vluyner Schüler Erdbebenopfern helfen

Neukirchen-Vluyn. Viele Schüler der CJD-Christophorusschule haben familiäre Wurzeln in den Erdbebengebieten. Mit dieser besonderen Aktion haben sie geholfen.

Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien hat auch an der CJD Christophorusschule in Neukirchen-Vluyn starke Betroffenheit ausgelöst. Mehrere Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs haben familiäre Wurzeln im Katastrophengebiet und trauern oder sorgen sich um Verwandte und Freunde.

Die Bilder der Katastrophe und das Ausmaß der Zerstörungen sind sehr schwer zu ertragen und machen die Jugendlichen fassungslos. „Sie haben Schwierigkeiten, sich im Unterricht auf den Stoff zu konzentrieren“, berichtet Lehrerin Samira Ruck. Auch für die nicht direkt betroffenen Jugendlichen sei es schwer mit anzusehen, wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler unter der Situation leiden, so Ruck weiter.

So lief die Pfandflaschen-Aktion ab

Gegen das Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht wollten Schüler und Lehrkräfte gemeinsam etwas tun, um zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten. Insbesondere die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales brachte sich mit Ideen ein und initiierte ein Spendenprojekt.

Blick nach Moers: 25 Jahre Seelsorge in Gebärdensprache

Da viele Schülerinnen und Schüler selbst finanzielle Sorgen haben, können sie keinen großen finanziellen Beitrag leisten. Und so entstand die Idee, Pfandflaschen zu sammeln. Im Schulgebäude wurden dafür selbstgebastelte Sammelstationen aufgebaut, zudem wurden Flyer verteilt und Informationsplakate aufgehangen, um die Aktion bekannt zu machen. Die Sammelstationen wurden so positioniert, dass die Schülerinnen und Schüler im Vorbeigehen jederzeit die Möglichkeit hatten, ihre Pfandflaschen dort einzuwerfen. Innerhalb von zwei Wochen kam dabei der beachtliche Betrag von 540 Euro zusammen.

Das Geld wird nun an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe gespendet. Schulleiter Christopher Tschätsch zeigte sich begeistert über das Engagement seiner Schülerinnen und Schüler: „Ich finde es bemerkenswert, wie sich unsere Jugendlichen solidarisch zeigen und versuchen zu helfen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland