Wie Kinder aus Moers und Homberg für Misereor trommeln

Homberg/Moers. Kita-Kinder aus Moers und Duisburg-Homberg haben Solidaritäts-Brot für die Hilfsorganisation Misereor gebacken und eine Menge Geld gesammelt.

Es waren ungewohnte, afrikanische Klänge in der Kirche St. Peter in den Haesen in Homberg. Mehr als 100 Trommeln wurden gleichzeitig geschlagen. Rund 100 Mädchen und Jungen aus den Duisburger Kitas St. Johannes, St. Peter und St. Martin sowie dem Dreikönigskindergarten in Moers machten, alle mit einer Trommel ausgestattet, mit, als der Theologe und Theaterpädagoge Markus Hoffmeister sie mit auf eine Trommelreise nach Afrika nahm.

Für die Kinder war diese musikalische Reise einer der letzten Höhepunkte der diesjährigen Solibrot-Aktion, zu der das Hilfswerk Misereor für die Fastenzeit aufgerufen hatte, berichtet das Bistum Münster in einer Pressemitteilung. Pastoralreferent Matthias Clessienne von der Pfarrei St. Franziskus erklärt: „Bereits Aschermittwoch haben wir das Thema Brot in den Mittelpunkt des Gottesdienstes gestellt. Brot ist ein Nahrungsmittel, das schon Kita-Kinder mit allen Sinnen erfahren können.“

In den folgenden Wochen haben die Kinder in den Kitas und zu Hause gebacken. Die so entstandenen Brote wurden gegen Spenden abgegeben. „Insgesamt haben wir einen Erlös von 2000 Euro erzielt“, freut sich Clessienne. Das Geld kommt Kinder-Projekten in Madagaskar, Delhi und Kambodscha zugute. Die Kinder hätten viel über Kinderrechte und das Zusammenleben in der Welt gelernt, auch dank kindgerecht aufgearbeiteter Materialien von Misereor, die im Alltag genutzt werden konnten.

