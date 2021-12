Wie eine Schule aus Moers nach der Flutkatastrophe hilft

Moers. Nach der Flutkatastrophe im Juli war die Hilfsbereitschaft groß. Eine Schule aus Moers hat gehandelt und einer anderen Schule geholfen.

Den 14. Juli 2021 kann niemand vergessen, der unmittelbar von der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffen war. Hilfe war – und ist – dringend erforderlich. Das wissen auch Lehrer und Schüler an der Grundschule Hülsdonk in Moers, und sie haben gehandelt.

Die Bilder von dem, was die Wassermassen Mitte Juli angerichtet haben, haben sich auch bei Rektorin Sylvie Sterz, Lehrerin Nicole Fleck-Hell und ihren Kolleginnen und Kollegen an der Gemeinschaftsgrundschule im Moerser Stadtteil Hülsdonk tief ins Bewusstsein eingegraben. Tote, Verletzte, unvorstellbare Zerstörungen, Menschen, die in wenigen Stunden alles verloren haben: Keine Frage, hier ist jede Hilfe willkommen.

Ursula Bell (l.), nimmt den Scheck von Nicole Fleck-Hell (Mitte) und Silvie Sterz (r.) entgegen. Foto: Privat

Unter den tausenden Betroffenen war auch die Gemeinschaftsgrundschule Bad Neuenahr, wie Fleck-Hell herausfand. Für Sterz, sie und alle an der Grundschule Hülsdonk war das ein guter Ansatzpunkt, um zu helfen. Sie nahm Kontakt mit der Leiterin der Schule, Ursula Bell, auf.

Bell schildert im NRZ-Gespräch das Ausmaß des Schadens: „Die Straße vor der Schule war in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli ein reißender Fluss. Turnhalle, Aula, Erdgeschoss, Keller: Alles wurde vom Wasser zerstört. Es stand 1,90 Meter hoch in den Räumen.“

An der Schule sind die Sommerferien ausgefallen, jedenfalls für Ursula Bell, ihr Team und viele, die helfen wollten. „Wir haben sechs Wochen durchgearbeitet“, erinnert sich Bell. Das Resultat: Pünktlich zum Schuljahresbeginn konnte wieder Unterricht stattfinden, wenn auch mit Kompromissen und Provisorien. Unterricht fand teilweise in Zelten statt, die vor der Schule errichtet wurden. Erst- und Zweitklässler konnten jedoch wie gewohnt im Erdgeschoss unterrichtet werden, wie Bell berichtet.

Die Spuren der Katastrophe sind gegenwärtig

Die Spuren der Katastrophe sind noch gegenwärtig. Sie machen sich laut Bell auch jetzt, im Dezember immer noch an vielen Stellen an der Grundschule Neuenahr bemerkbar: „Wir sind noch mittendrin, das kann lange dauern. Wenn man so will, haben wir gerade das erste Viertel eines Marathons hinter uns gebracht.“ Um im Bild zu bleiben: Eines kleines Stück ist die Grundschule in Moers-Hülsdonk diesen Weg mitgelaufen.

Eines Tages fand Ursula Bell eine Nachricht von Nicole Fleck-Hell in ihrem Postfach: Die Grundschule Hülsdonk will helfen. In Moers startete die Aktion an der Schule, alle wollten mitmachen. So wurden zum Beispiel Taschen mit den Logos der beiden Grundschulen bedruckt, Schülerinnen und Schüler konnten farbige Abdrücke ihrer Hände darauf drücken – helfende Hände. Andere Gruppen bastelten Hoffnungslichter.

Lehrerin Nicole Fleck-Hell (r.) bereitet die Spendenaktion vor. Foto: eksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Alles zusammen wurde im September an einem Stand in der Innenstadt von Moers verkauft. Nicht nur viele Eltern kamen zum Neumarkt, um Taschen und Lichter zu kaufen. Passanten, die erst am Stand von der Aktion erfuhren, spendeten ebenfalls für die Grundschule in Bad Neuenahr. Am Ende kamen so 3650 Euro zusammen.

Die Not ein wenig lindern

Am Ende der Oktoberferien haben Sterz und Fleck-Hell die Grundschule in Bad Neuenahr besucht, um das Geld zu überbringen. Mittlerweile steht dort eine neue Tischtennisplatte auf dem Schulhof, bezahlt von den Spenden aus Moers. „Das ist eine großartige Aktion, wir freuen uns sehr“, sagt Ursula Bell im NRZ-Gespräch.

Nicole Fleck-Hell hat ein Video zusammengestellt: mit der Aktion, mit dem Besuch und mit der Verwüstung. Die Fotos der Schäden hat ihr Ursula Bell zur Verfügung gestellt. Die Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Hülsdonk wissen jetzt, was Naturkatastrophen anrichten können – und wie man mit vereinten Kräften die Not danach ein wenig lindern kann.

