Dr. Thomas Voshaar unterstützt gemeinsam mit der Stiftung Bethanien die Kampagne „GO for Hausarztpraxis“.

Moers Wie ein Krankenhaus in Moers künftige Hausärzte fördert

Moers. 16 Fachärzte wurden in einem Moerser Krankenhaus seit dem Start des Hausärztlichen Weiterbildungsverbundes vor gut zehn Jahren ausgebildet.

Der zunehmende Mangel an Hausarzt- und Facharztpraxen ist bereits seit vielen Jahren ein Problem in der medizinischen Versorgung, von dem auch der Kreis Wesel betroffen ist. Das berichtet die Pressestelle des Bethanien-Krankenhauses in Moers.

Mit der Kampagne „Go for Hausarztpraxis“ möchte das Kompetenzzentrum Weiterbildung Nordrhein (KWNO) diesem bundesweiten Trend entgegenwirken – gemeinsam mit starken Verbundpartnern, die in ihren Institutionen etwa die Weiterbildung von Ärzten ermöglichen.

Dazu zählt unter anderem die Stiftung Bethanien Moers, die in ihrem Krankenhaus seit vielen Jahren die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin anbietet. Dazu gründete Dr. Thomas Voshaar, Chefarzt der Klinik für Lungen- & Bronchialheilkunde im Krankenhaus Bethanien, vor über zehn Jahren den Hausärztlichen Weiterbildungsverbund mit kooperierenden Arztpraxen in der Region um Moers.

Die Facharztausbildung absolvieren vor allem diejenigen, die später als Hausärzte in einer niedergelassenen Praxis arbeiten und für die wichtige Primärversorgung zuständig sind. „Das Gesundheitssystem basiert auf Hausarztpraxen, sie sind die erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten“, sagt Dr. Thomas Voshaar laut Mitteilung.

Im Bethanien-Krankenhaus lernen die Ärzte während ihrer Weiterbildung nahezu alle medizinischen Fachabteilungen an einem Ort kennen. „Die Ausbildung ist der Schlüssel dafür, den Hausärztemangel zu verringern und mehr Hausarztpraxen in der Region anzusiedeln“, erklärt Dr. Voshaar.

Seit dem Start des Hausärztlichen Weiterbildungsverbundes im Bethanien vor über zehn Jahren wurden im Moerser Krankenhaus insgesamt 16 Fachärztinnen und -ärzte für Allgemeinmedizin ausgebildet, die heute als Hausärztinnen und -ärzte in Moers und Umgebung tätig sind.

Neben der Facharztausbildung unterstützt das Krankenhaus zudem mit Hilfe seines Netzwerks bei der Suche nach geeigneten Praxen als Weiterbildungsstellen und der Vermittlung von möglichen Arbeitsplätzen nach Abschluss der Facharztausbildung.

Wer sich für die Weiterbildung zur Fachärztin oder zum Facharzt für Allgemeinmedizin im Krankenhaus Bethanien interessiert, kann sich für weitere Informationen an Dr. Thomas Voshaar wenden (Telefon 02841 / 2002410; E-Mail: lungenklinik@bethanienmoers.de).

Weitere Infos auf www.kompetenzzentrum-nordrhein.de.

