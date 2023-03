Wie ein Konzert in Neukirchen-Vluyn die Zuhörer bannt

Neukirchen-Vluyn. Ein bravouröser Chor, ein exzellentes Orchester, tolle Solisten: Wie ein Konzert die Zuhörer in Neukirchen-Vluyn in den Bann schlägt.

Man hätte – sprichwörtlich – die Stecknadel fallen hören können, so spannungsvoll war die Atmosphäre in der komplett besetzten Dorfkirche bei der Aufführung von Johann Sebastian Bachs Johannespassion am vergangenen Sonntagabend. Vom ersten bis zum letzten Ton waren die Zuhörenden gebannt von dem, was sie wahrnehmen: ein auf allerhöchstem Niveau musizierendes Ensemble, bestehend aus dem Vokalsolisten-Team, dem Cölner Barockorchester und dem Collegium Vocale der Selbständigen Evangelisch Lutherischen Kirche (SELK) als Chor.

In gewohnter größter Souveränität leitete Hans-Hermann Buyken diese außergewöhnliche Passions-Vertonung, in der Bach dem Chor eine herausgehobene Funktion zuschreibt. Die diversen Herausforderungen meisterte das Collegium Vocale bravourös, wobei man neben den schwierigen Chorsätzen diesmal besonders den Chorälen höchste Aufmerksamkeit schenkte; diese wurden auswendig gesungen und sehr ausdrucksstark interpretiert.

Barockorchester bildet eine Einheit mit dem Chor

Das exzellente Cölner Barockorchester bildete eine hervorragende Einheit mit dem Chor und begleitete auch die Vokalsolisten höchst sensibel. Die Rolle des Evangelisten hatte der Tenor Wolfgang Klose inne, der seinen Part engagiert und überzeugend meisterte, ebenso wie seine Kollegen Joachim Höchbauer (als Christus) und – wie nicht anders zu erwarten – Maestro Klaus Mertens als Bass-Bariton (Pilatus).

Der Dialog zwischen diesen Bässen in ihren jeweiligen Rollen war sehr bewegend. Auch Theresa Nelles (Sopran) und Elvira Bill (Alt) musizierten empathisch auf allerhöchstem Niveau: Ein außergewöhnlich ergreifendes Passionskonzert, das in Erinnerung bleiben wird. (M.K.)

