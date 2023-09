Moers Anti-Nazi-Mahnmal in Moers: Geld fehlt – prominente Hilfe

Moers. Die Hymne des Widerstands gegen den Hitler-Terror stammt von einem tapferen Moerser. Jetzt soll es ein Mahnmal geben, noch fehlt viel Geld.

50.000 Euro in kurzer Zeit lockermachen, das schaffen ja nicht viele. In Moers stehen zwei Institutionen aber vor genau dieser Herausforderung. Sie brauchen das Geld für einen Ort der Erinnerung an die Hymne des Widerstands gegen die Nazis: das „Moorsoldatenlied“.

Johann Esser (1886 – 1971) aus dem Moerser Stadtteil Meerbeck hat es vor 90 Jahren geschrieben, eine inzwischen auch international gewürdigte zentrale Botschaft des Widerstands gegen die nationalsozialistische Terrorherrschaft in Deutschland von 1933 bis 1945. Esser saß 1933 im Konzentrationslager Börgermoor, zusammen mit anderen politischen Gefangenen. Sie alle sangen im KZ sein „Moorsoldatenlied“.

Jetzt möchten der Moerser Verein „Erinnern für die Zukunft“ und der Sozialdienstleister Sci:Moers dem Lied und seinem Verfasser einen Ort der Erinnerung geben. Bildhauer Hans-Jürgen Vorsatz wird zwei 4,80 Meter hohe Stelen aus Basaltlava aus der Eifel gestalten. Eine Kohlenschüppe, gestaltet aus Stahl von Dietrich Weber, wird auch zu sehen sein.

Stehen soll das Mahnmal schon nächstes Jahr vor der Barbaraschule in Meerbeck. Der Ort ist bewusst gewählt: Gegenüber, dort wo jetzt die Waldschule steht, traf sich die Hitlerjugend. Ein schmaler Pfad, gefertigt aus finnischem Granit, soll von dort zu den Stelen führen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist Schirmherrin des Projektes. Foto: Fabian Sommer / dpa

„Die Finanzierung des Projektes war schwierig“, sagt Frank Liebert vom Sci:Moers. Jetzt wollen der Landschaftsverband Rheinland und das NRW-Heimatministerium zusammen die Hälfte der Kosten übernehmen. Es bleiben aber jene 50.000 Euro, die durch Spenden aufgebracht werden müssen.

Dazu haben sich der Verein und der Sci:Moers namhafte Unterstützer ins Bott geholt. „Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat spontan zugesagt“, berichtet Liebert. Sie wird die Schirmherrin des Projektes. Der ehemalige Bundeskanzler-Kandidat Martin Schulz, wie Bas ein Sozialdemokrat, wird sich ebenfalls einsetzen.

Spenden willkommen

Gewerkschaften und andere von den Nazis verfolgte Gruppen werden ebenfalls angeschrieben. Wer ebenfalls unterstützen möchte, kann unter dem Stichwort „Spende Moorsoldaten“ auf das Konto von „Erinnern für die Zukunft“ spenden, IBAN DE96 3545 0000 1138 0033 12.

