Wetter in Moers: Temperaturen fallen – gibt es Schnee?

Die Temperaturen in Moers sinken am Ende der ersten Januarwoche 2024 (Symbolfoto).

Moers Nach dem Regen folgt die Kälte: Die Temperaturen in Moers fallen. Könnte es dann auch Schnee geben? Der Deutsche Wetterdienst gibt eine Prognose.

Nach dem Regen kommt die Kälte: Die Temperaturen in Moers sinken am kommenden Wochenende (6./7. Januar) merklich. „Ab Samstag gibt es eine Umstellung der Wetterlage, dabei wird eine schwache Kaltfront den Bereich überqueren“, erklärt Maria Hafenrichter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Anfrage der Redaktion.

Am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag kann es dann „geringe Mengen“ Schneeregen geben – „der bleibt aber nicht liegen.“ Die Temperaturen fallen dann auf knapp über 0 Grad.

Wetter in Moers: Temperaturen fallen unter den Gefrierpunkt

Im Laufe des Sonntagnachmittags werden dann erstmals Temperaturen im Minusbereich erwartet. Hoffnung auf Schnee brauchen sich die Moerserinnen und Moerser dennoch nicht machen. Denn: „Ab da hören auch die Niederschläge auf“, sagt Hafenrichter. Auch die neue Woche startet kalt und trocken, der Trend zieht sich auch durch die ersten Tage der Woche. Laut Wetterdienst liegen die Temperaturen dann tagsüber um die 0 Grad – „meistens knapp darüber“, so die Wetterexpertin.

Anders sieht es nachts aus. In der Nacht zu Montag können die Temperaturen auf -5 Grad fallen, in der Nacht auf Dienstag sogar bis auf -6 Grad. „Schnee gibt es aber nicht, höchstens einen Tag Dauerfrost am Montag“, so Hafenrichter.

