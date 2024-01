Bildung Wettbewerb: Wie kommen die Fischstäbchen in die Pfanne?

Kamp-Lintfort Kinder der Kita Bunte Welt haben eine Antwort auf die Frage gefunden und sich an einem Wettbewerb beteiligt. Wo das Ergebnis zu sehen sein wird.

Die Vorschulkinder der städtischen Kindertageseinrichtung Bunte Welt sind nicht nur wissbegierig, sie haben auch Lust, Neues auszuprobieren. Das haben sie laut Mitteilung der Stadt Kamp-Lintfort jüngst unter Beweis gestellt.

Die Frage „Wie kommen die Fischstäbchen in die Pfanne?“ hätten die Kinder und Erzieherinnen Katja Wiecki und Delia Nunez motiviert, am Wettbewerb LogistiKids teilzunehmen, heißt es weiter. Der Wettbewerb ist ein Gemeinschaftsprojekt von IHK NRW und Kompetenznetz Logistik.NRW und findet nun schon zum elften Mal statt.

So funktioniert Logistik in der Erwachsenen-Welt

Spielerisch haben die Kinder im Oktober 2023 die Welt der Logistik kennengelernt. Angefangen an dem Ort, an dem die Fische gefangen werden, bis hin zur Verarbeitung auf den Schiffen. Die Kinder haben viel über die Transportwege erfahren, um schlussendlich den Weg bis in die Pfanne nachvollziehen zu können.

In einem selbstgedrehten Video haben die Kinder ihre Ergebnisse festgehalten. Das habe die LogistiKids-Jury überzeugt. Die Bunte Welt sei nun am 19. Januar um 15 Uhr zur Preisverleihung in Münster eingeladen. Welchen Platz die Kinder genau beim Wettbewerb gemacht haben, wurde noch nicht verraten. Über einen Live-Stream-Link sei es der ganzen Einrichtung möglich, live dabei zu sein. Nach der Veranstaltung würden die Gewinnervideos auf der Internet-Plattform „You Tube“ veröffentlicht.

