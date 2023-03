Wer hinter der großen Spendenaktion in Moers-Repelen steckt

Moers. In wenigen Tagen findet im Moerser Norden eine große Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien statt. Was dann geplant ist.

Unter dem Motto „Hand in Hand – deine Hilfe zählt“ rufen Eltern aus dem Moerser Stadtteil Repelen zusammen mit dem Verein CEC-Connect und dem Jugendzentrum Nord (JuNo, Lintforter Straße 132) am 12. März von 13 bis 18 Uhr zur Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien auf. „Als Eltern aus Repelen nach Räumlichkeiten für die Spendenaktion nachgefragt haben, waren wir uns als Team einig, dass wir dieses Engagement der Eltern unterstützen wollen,“ erklärt Christian Harff der Sozialpädagoge vom JuNo in einer Mitteilung.

Geplant sind ein Spenden-Café und Spielangebote für die Kinder. „Auch wenn es in der JuNo-Jugendkonferenz ein klares Votum für die Durchführung des Spenden-Cafés gab, freuen wir uns auf weitere Unterstützung von Ehrenamtlichen“, merkt Jennifer Klotz, Sozialpädagogin im JuNo an. Besonders freuen sich laut Mitteilung die Familien aus Repelen und die Jugendlichen, dass der Integrationsrat der Stadt Moers sowie der Bürgermeister Fleischhauer das Engagement würdigt und den Aufruf unterstützt.

