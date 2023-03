Am 5. März ist Energiespartag. Vielleicht haben Kamp-Lintforter ja noch besondere Tipps, wie man Strom und Gas sparen kann.

Wettbewerb Wer hat in Kamp-Lintfort die besten Tipps zum Stromsparen?

Kamp-Lintfort. Stadtwerke Kamp-Lintfort bitten um besondere Spar-Tipps, die sie dann veröffentlichen wollen. Es gibt einen Anreiz zum Mitmachen.

Am 5. März ist der Internationale Energiespartag. Er soll auch Verbraucherinnen und Verbraucher daran erinnern, dass sie zum Klimaschutz beitragen und Geld sparen können. Anlass genug für die Stadtwerke Kamp-Lintfort, die Bürger zu ermutigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ihre persönlichen Energiespartipps mit anderen zu teilen. Die Stadtwerke haben daher eine Mitmachaktion ins Leben gerufen, heißt es in einer Mitteilung.

Mitmach-Aktion für alle Kamp-Lintforter

„Mitmachen kann jeder, indem er uns einfach seinen erfolgreichsten Spartipp präsentiert. Wir werden die Tipps sammeln und später als Liste auf unserer Internetseite veröffentlichen. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf viele nützliche und vielleicht noch nicht so bekannte Tipps,“ wird Bert Buschmann, Vertriebsleiter der Stadtwerke, zitiert. Den persönlichen Energiespartipp kann man entweder auf der Facebookseite der Stadtwerke posten oder per Email an presse@swkl.de senden. Als Anreiz fürs Mitmachen werden unter allen Teilnehmenden fünf Wertgutscheine der Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort zu je 25 Euro verlost. Einsendeschluss ist der 12. März.

Die großen Stromfresser

Wer seinen Geldbeutel schonen und etwas für den Klimaschutz tun möchte, kommt ums Energiesparen nicht herum. Gut 85 Prozent des Energieverbrauchs privater Haushalte werden für Heizung und Warmwasser verwendet, heißt es weiter. Daneben spielt der Stromverbrauch eine große Rolle. „Für Strom gilt allgemein: Sobald aus Strom Wärme wird, ist der Verbrauch hoch. Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner verbrauchen daher viel Strom,“ erläutert Christoph Wissing, zertifizierter Energieberater bei den Stadtwerken.

Tipps vom Energieberater

Wissing hat auch einige Tipps: Zum Beispiel gehöre dazu, dass man Fleisch aus der Gefriertruhe/-schrank am Vorabend in den Kühlschrank legt, das schont den Auftauprozess und gibt die Kälte an den Kühlschrank ab. Mit dem Wechsel zu LED-Lampen kann ebenfalls viel Strom gespart, ohne sich einzuschränken. Viele weitere Energiespartipps gibt es auch auf der Seite www.energiewechsel.de des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Aufwändiger wird es, wenn Gebäude oder einzelne Räume saniert werden sollen. Für energetische Sanierungen von Gebäuden gibt es aber auch verschiedene Förderprogramme. Bei den Stadtwerken Kamp-Lintfort können sich Interessierte unter www.swkl.de/energieberatung informieren.

