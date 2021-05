Weitere Moerser Gastwirte wollen die Immuny App einsetzen

Moers. Das Interesse der Moerser Wirte wächst: Die Immuny App wollen offenbar weitere Gastronomen einsetzen. Eine Apotheke macht ihnen dazu ein Angebot.

Das Interesse der Moerser Gastwirte am Einsatz der Immuny App wächst. Nach einer Information durch die Stadt über aktuelle Möglichkeiten aus der Coronaschutzverordnung hätten etliche Gastronomen angekündigt, die App einsetzen zu wollen, berichtet ihr Entwickler HMM. Die Immuny App ermöglicht über Handys den bequemen Nachweis über Test-Ergebnisse, die Kontaktrückverfolgung und Platzorganisation in digitaler Form. Nutzer erhalten sie kostenlos im Apple- oder Google-Play-Store, die Kosten für die Moerser Gastwirte übernimmt für drei Monate die Adler-Apotheke. Corona-Schnelltests im Testzentrum der Apotheke im Ärztehaus am Neumarkt können direkt in die App übertragen werden. Testzeiten hier an Pfingsten: Samstag und Sonntag von 8 bis 21 Uhr, Pfingstmontag 8 bis 20 Uhr.

Seit dem vergangenen Sonntag dürfen die Restaurants im Kreis Wesel wieder ihre Außengastronomie öffnen. Die Immuny-App wird seit Anfang der Woche in Moers bereits eingesetzt im Café Mondrian, Kastell 1A; Café Extrablatt, Altmarkt 1; in der Casa Leonardo, Kastell 17; im Restaurant Dubrovnik, Kirchstraße 2 und im Scoozie Moers, Altmarkt .

