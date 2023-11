Weihnachtsmarkt Neukirchen wird noch größer – das bietet er

Neukirchen-Vluyn. Der beliebte Weihnachtsmarkt im Dorf Neukirchen lockt Besucher 2023 mit vielen neuen Angeboten. Alle Infos zu Highlights, Eröffnung und Parken.

Ermutigt durch den überwältigenden Erfolg im letzten Jahr starten die Organisatoren am 2. Dezember von 11 bis 20 Uhr den zweiten Weihnachtsmarkt rund um die Dorfkirche Neukirchen. „Er wird noch größer, statt 30 sind es diesmal sogar 45 Stände“, freut sich Tanja Mölders vom Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen (HVV). Sie hat das große Event zusammen mit vielen Akteuren der evangelischen Kirchengemeinde, der Landfrauen, der Stadt und der Feuerwehr organisiert.

Vom Dorf fürs Dorf, so laute die Devise des Weihnachtsmarktes, wobei es eine Besonderheit sei, dass so gut wie keine professionellen Händler unter den Anbietern seien, erläutert Mölders. Erhältlich sei nur Selbstgemachtes. Teilnehmende seien beispielsweise die Schulen und Kindergärten mit ihren Fördervereinen. Sie böten Leckeres wie Plätzchen, Punsch oder Marmeladen und Liköre an.

Weihnachtsmarkt in Neukirchen-Vluyn: Angebot von Selbstgebasteltem bis Grünkohl

Aber auch Basteleien und Handarbeiten sind im Angebot. So gibt es Lederwaren, Holzarbeiten oder Dinge aus Textil. Neu sind unter anderem die Arbeiten aus Keramik und die Waren der Bienenfreunde. Die Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn präsentiert sich erstmals mit einem Stand. Die Feuerwehr ist mit dabei. Die Ortsbauernschaft serviert Grünkohl. „Wir achten darauf, dass nichts doppelt und dreifach angeboten wird“, erklärt Tanja Mölders.

Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes im Dorf Neukirchen freuen sich bereits: Beate Brodesser, Stephan Knoth, Klaus Kutsch, Tanja Mölders, Sandra Kiss, Christa Biermann und Davis Schale. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Weitere Besonderheit ist der Weihnachtströdel des HVV. Dabei können Bürger weihnachtliche Dinge, die sie nicht mehr brauchen, am Vortag, dem Freitag, um 16 Uhr im Gemeindehaus abgegeben. Sie werden am Samstag an einem speziellen Stand gegen Spenden angeboten. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute. „Wir nehmen aber auch am Samstag noch Kleinigkeiten für den Trödelstand an“, sagt Mölders.

Weihnachtsmarkt im Dorf Neukirchen mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm

Im Gemeindehaus erwarten die Landfrauen die Besucher, die sich aufwärmen möchten, mit Getränken und Selbstgebackenem sowie adventlicher Deko. Darüber hinaus gibt es in der Dorfkirche zwischen 11 und 17 Uhr Posaunenmusik und Gesang (auch zum Mitsingen), weihnachtliche Geschichten für Groß und Klein, eine Führung und einen Gottesdienst. Für die Jüngsten: Um 15 Uhr erscheint an der Dorfkirche der Nikolaus. Zu hören ist, dass er von Löschzugführer Klaus Kutsch vertreten wird.

Bereits am Freitag, 1. Dezember, 18 Uhr, gibt der Chor Querbeat ein Konzert in der Dorfkirche, unterstützt durch den Lions-Club. Zu hören sind weihnachtliche und populäre Lieder auch zum Mitsingen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für Kinderprojekte in Neukirchen-Vluyn wird gebeten. Der Lions-Club bietet zudem Getränke und Glühwein an.

Weihnachtsmarkt Neukirchen: Wo Besucher Parkmöglichkeiten finden

Wegen des großen Anklangs wurde der Markt auf der Hochstraße bis zum Missionshof bzw. bis zum ehemaligen Gemeindehaus erweitert. Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem auf den öffentlichen Plätzen wie bei Rossmann (ehem. Kaisers), an der Tersteegenschule/Halle und hinter der Volksbank.

Alle Überschüsse aus dem Weihnachtsmarkt kommen guten Zwecken zugute. Weitere Details zu Markt und Programm unter www.nv-entdecken.de.

