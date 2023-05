Weihnachtsmarkt Moers: Schlosstheater bekommt Schallschutz

Moers. Die Angst ist groß, dass Trubel von draußen Inszenierungen des Schlosstheaters Moers stört. Mehr Schallschutz soll her, doch noch fehlt Geld.

Das Schlosstheater in Moers soll schon bald einen besseren Schallschutz bekommen. Die Folge: Der beliebte Weihnachtsmarkt könnte auf den Vorplatz des Schlosses ausgeweitet werden, ohne dass Geräusche von dort die Theater-Aufführungen stören. Damit der Schallschutz verbessert werden kann, braucht es allerdings mehr Geld als zunächst geplant.

Der neue Schlossplatz soll auch für Veranstaltungen nutzbar sein: Das war ein wichtiger Teil des Konzeptes, als der Platz überplant und 2021 in seiner aktuellen Form eingeweiht wurde. Eine Möglichkeit: Der Weihnachtsmarkt findet nicht nur am Kastell sondern auch auf dem Schlossplatz statt. Bisher ist es allerdings beim Wunsch geblieben.

Das lag unter anderem am schlecht gegen Schall isolierten Schlosstheater. Der Gedanke, dass der Trubel direkt vor den Toren des renommierten Theaters die Inszenierungen stören könnte, war nicht nur bei Intendant Ulrich Greb groß. Deshalb galt die Devise: Erst Schallschutz, dann eine Erweiterung des Weihnachtsmarktes.

Doch dafür – und für andere Maßnahmen – ist zurzeit nicht genug Geld im Schlosstheater-Topf. Und: Die Sache wird teurer als zunächst geplant, wie die Stadt am Dienstag auf NRZ-Anfrage mitteilte. „Die Mehrkosten beinhalten die Schadstoffentfrachtung (unter anderem in den Lacken und Dichtungen) und eine aufwendigere Herstellung des Schallschutzes, die erst nach Prüfungen und Messungen festgestellt werden konnten und im Vorfeld nicht ersichtlich waren“, teilt Stadtpressesprecher Thorsten Schröder mit.

Dazu stehen in diesem Jahr noch Verschönerungsarbeiten am Schloss an, und endlich soll auch der nördliche Innenhof neu geplant werden. Hier steht seit Jahren die Sicherung und Sanierung des Wehrgangs an. Zusätzlich müssen ein Stromverteiler verlegt und ein Müllplatz gebaut und umzäunt werden. Schließlich soll der nördliche Schlosshof „kostenarm“ und als „Interimslösung“ hergerichtet werden.

Das alles kostet Geld, das an dieser Stelle aber nicht in erforderlicher Höhe im Haushalt bereitgestellt ist. Deshalb soll der Rat am kommenden Mittwoch entscheiden, 200.000 Euro umzuschichten. Das Geld war eigentlich für die Sanierung beziehungsweise den Neubau des Mehrzweckgebäudes an der Kirschenallee vorgesehen, doch laut Vorlage der Stadt kann die Maßnahme unter anderem aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation vorerst nicht begonnen werden. Die Mittel würden dort dieses Jahr nicht benötigt.

Mit dem Geld können, da ist die Stadt sicher, alle in 2023 erforderlichen Arbeiten am Moerser Schloss durchgeführt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland