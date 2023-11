Weihnachtsmarkt in Moers: Das kosten Glühwein und Mandeln

Moers. Der Moerser Weihnachtsmarkt ist mit einem breiten Angebot gestartet. Diese Preise erwarten Besucher für die beliebtesten Speisen und Getränke.

Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein auf dem Kastellplatz und rund um die Evangelische Stadtkirche zeigt eindeutig: Der Moerser Weihnachtsmarkt ist wieder da. Zum Start am Freitag, 17. November, hat der beliebte Markt gleich zahlreiche Besucherinnen und Besucher angelockt, die sich einen Eindruck von dem Angebot verschaffen wollten. Auch viele Betreiber der insgesamt 70 Stände ließen es sich nicht nehmen, schon vor der offiziellen Eröffnung um 15 Uhr ihre Angebote zu präsentieren.

So kam es, dass noch vor 12 Uhr mittags die ersten Tassen Glühwein über die Ladentheken wanderten. Für den wohlig wärmenden Weihnachtsmarkt-Klassiker zahlen Kundinnen und Kunden in diesem Jahr 4 Euro, eine Feuerzangenbowle wird für 4,50 Euro angeboten.

Speiseangebot auf dem Moerser Weihnachtsmarkt 2023: Die Preise in der Übersicht

Auch auf gebrannte Mandeln müssen die Moerserinnen und Moerser in der besinnlichen Zeit nicht verzichten, die 100-Gramm-Tüte gibt es in diesem Jahr für 4 Euro. Einen Euro mehr kosten andere Süßspeisen wie Schokoerdbeeren oder Baumstriezel.

Auch für Besucher, die sich nach herzhaften Speisen sehnen, bietet der Moerser Weihnachtsmarkt ein breites Sortiment. Dieses reicht von der Bratwurst (4,50 Euro) über Reibekuchen (5 Euro) bis zum Backfisch (7 Euro).

Schlittschuhbahn, Karussell und Co.: Die Highlights des Weihnachtsmarktes in Moers

Doch nicht nur Getränke und Speisen finden sich auf dem Weihnachtsmarkt in Moers. Zu den Attraktionen zählen sicherlich die beliebte Schlittschuhbahn in der Mitte des Kastellplatzes sowie das Kinderkarussell an der Stadtkirche. Auch das Kasperletheater und ein Märchenbaum dürften die jüngsten Besucherinnen und Besucher besonders erfreuen. Auf das historische Riesenrad und die Bühne müssen Gäste in diesem Jahr allerdings verzichten.

Zudem bieten viele Händlerinnen und Händler an ihren Ständen nette Geschenkideen wie Kerzen, Schmuck oder selbst gemachte Holzfiguren als Dekoration für die Weihnachtszeit. Auch mehrere soziale Einrichtungen und Vereine haben einen Stand gemietet, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland