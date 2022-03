Wegen Putins Krieg: SPD Moers gegen Altkanzler Schröder

Moers. Die SPD Moers legt dem Altkanzler den Parteiaustritt nahe. Co-Vorsitzender Ibrahim Yetim: „Schröder schadet der Partei und dem Land.“

Die Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Moers, Martina Barwitzki-Graeber und der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim, fordern Altbundeskanzler Gerhard Schröder auf, sein Parteibuch abzugeben und damit der Partei ein langwieriges Ausschlussverfahren zu ersparen. Das geht aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervor.

Diese offene und direkte Forderung falle ihnen nicht leicht, aber als Vorsitzende habe man eine Führungsfunktion, die eben auch eine Positionierung in schwierigen Fragen verlange, heißt es in der Mitteilung. „Es ist erschütternd anzusehen, wie ein sozialdemokratischer Kanzler, der Deutschland durch schwere Zeiten gebracht und sich verdient gemacht hat, nicht in der Lage ist, eine klare Positionierung gegen den Kriegstreiber Putin einzunehmen“, erklärt Yetim, der integrationspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen ist.

Auch ein Alt-Kanzler trüge schließlich Verantwortung für das Land und müsse all das, was er an Erfahrung und Einfluss durch das Amt erworben habe, zum Wohle der Bundesrepublik einsetzen. „Schröder schadet wissentlich nicht nur seiner Partei, sondern zuvorderst unserem Land.“

„Deshalb“, so Martina Barwitzki-Graeber weiter, „fordern wir Gerhard Schröder außerdem auf, sich endlich klar vom Kriegstreiber Putin zu distanzieren und seine Mandate in russischen Unternehmen aufzugeben.“

