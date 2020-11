In Moers ist das Parken auf sonst kostenpflichtigen Parkplätzen an den kommenden Samstagen frei.

Moers Wegen Corona: Kostenloses Parken an Samstagen in Moers

Moers. Bis Ende Januar verzichtet die Stadt Moers an Samstagen auf Parkgebühren. Das Konto für diese Mindereinnahmen hat auch schon einen Namen.

In Moers werden an den kommenden Samstagen an sonst kostenpflichtigen städtischen Parkplätzen keine Gebühren fällig. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt am Donnerstag einstimmig beschlossen.

Er folgte damit einem Antrag der Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers (ISG) aus dem Ausschuss für Bürgeranträge. Die Regelung gilt an diesen Samstagen: 28. November, 5., 12., 19. Dezember und 2., 9., 16., 23., und 30. Januar 2021 für das gesamte Stadtgebiet.

Das Ziel: Den Einzelhandel in der Krise stärken

Hinweisschilder an Kassen- und Parkscheinautomaten sollen dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit aufmerksam wird. Sie ist zur Stärkung des von der Corona-Pandemie stark betroffenen Einzelhandels gedacht, wie der Ausschuss-Vorsitzende Christopher Schmidtke sagte.

Claus Peter Küster, Fraktionsvorsitzender der Grafschafter, hatte vor der Sitzung mitgeteilt: „Bund und Land rufen auf, zu Hause zu bleiben und die Kommune unterstützt einen Zulauf nur an bestimmten Tagen?“ Diesen Bedenken widersprach Dezernent Thorsten Kamp: „Dass wir das Parken freigeben, wird nicht dazu führen, dass die Innenstadt zu voll wird, die Besucherzahlen in der Innenstadt sind in der Pandemie eingebrochen.“ Über 60.000 Euro entgehen der Stadt, die Mindereinnahmen sollen laut Kamp auf dem „Corona-Konto“ gebucht werden.