Werber für den Wattbewerb im Solarpark in Neukirchen-Vluyn (von links): Oliver Felthaus (Enni-Vertriebschef), Bürgermeister Ralf Köpke, Christoph Schidlovski (Geschäftsführer Enni Solar), Malika Köpke (Fridays for Future), Matthias Röhder (Parents for Future), Stephan Baur (städtischer Klimaschutzmanager).