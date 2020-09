In Moers-Schwafheim, hier ein Archivfoto, müssen neun abgestorbene Bäume gefällt werden.

Umwelt in Moers Wassermangel: In Moers muss die Enni neun tote Bäume fällen

Moers. Die große Hitze und Trockenheit der vergangenen Sommer haben in Moers Spuren hinterlassen. Bürger können für zusätzliche Bewässerung sorgen.

Die Baumkontrolleure der Enni Stadt & Service haben festgestellt, dass die große Hitze und Trockenheit der vergangenen Sommer auch in Moers ihre Spuren hinterlassen haben. Deshalb müssen an der Rungestraße in Schwafheim neun Buchen gefällt werden, die durch den Wassermangel abgestorben sind.

Die Arbeiten beginnen am kommenden Donnerstag, 10. September, und dauern voraussichtlich zwei Tage. Dabei werden zunächst die Kronen der rund 30 Meter hohen Bäume geschnitten, um die Vegetation darunter zu schonen, dann werden die Stämme gefällt.

Fachmann: Keine Alternative

„Es tut mir in der Seele weh, dass wir hier so schöne Bäume verlieren. Aber es gibt keine Alternative“, betont Sachgebietsleiter Marcus Petrausch.

Das Unternehmen müsse hier seiner Verkehrssicherungspflicht nachkommen. In Moers versuchen die Enni, die Stadt Moers und das Technische Hilfswerk, den städtischen Bäumen durch eine zusätzliche Bewässerung in den Sommermonaten zu helfen.

Bürger, die sie dabei unterstützen wollen, können sich bei der Stadt Moers unter 02841 / 201812 melden und erhalten kostenlose Wassersäcke, mit denen sie städtische Bäume bewässern können. Fragen beantwortet die Enni unter der kostenlosen Service-Hotline 0800 222 1040.