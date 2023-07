Was Waldbaden und Gendern mit Neukirchen-Vluyn zu tun haben

Stefan Verhasselt tritt am 8. September in der Kulturhalle auf.

Neukirchen-Vluyn. Stefan Verhasselt kommt mit „Ein-Wort-Menüs-to-go“ und anderem Sprachgewaltigen in die Kulturhalle. Alle Infos zu Terminen, Tickets und Preisen.

Intelligenter Wortwitz, Sprachgewalt und feinsinnige Ironie sind ja heute unter den Spaßmachern auf der Bühne selten geworden. Deshalb gibt es zwar jede Menge Comedians, aber nur wenige Kabarettisten. Mit Fug und Recht als ein Vertreter der letzteren Kategorie bezeichnen darf sich aber Stefan Verhasselt, der sich treffsicher und wortgewandt der Eigenarten und Absurditäten unserer Gesellschaft annimmt. So auch in seinem neuen Programm, mit dem er am Freitag, 8. September, um 20 Uhr in der Kulturhalle Neukirchen-Vluyn, Von-der-Leyen-Platz 1, gastiert.

In „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“ spießt Verhasselt „Ein-Wort-Menüs-to-go“ und ganz neue Platzierungen in Restaurants auf. Er erläutert, dass es „Pre-Bio“ schon in den Siebzigern im Garten seiner niederrheinischen Tanten gab und „Sun Chairs“ wohl doch keine schicken Sonnenstühle sind. Zudem erfährt das Publikum mehr zum Thema „Waldbaden“, und dass das Gendern scheinbar klangliche „Verwandte“ am Niederrhein hat. Was Verhasselt als Niederrheiner unter den Kabarettisten bestens erklären kann. „In dem Soloprogramm ganz ohne Musik und Kostüm zählt eben das Wort, das oft zwischen den Zeilen ausgesprochen und durch feinsinnige Beobachtungsgabe und komische Überhöhung aus seiner Nebensächlichkeit herausgeholt wird“, wirbt der Veranstalter.

Viele kennen den Kabarettisten auch als Moderator von WDR 4. Was 1998 mit witzigen, tagesaktuellen Sprüchen in seinen Frühsendungen begann, ist seit 2006 Programm. Aktuell ist Stefan Verhasselt mit seinem 5. Soloprogramm auf Tour durch NRW. Seit 2020 moderiert Verhasselt die WDR 4-Vormittagssendung „Hier und Heute“. Regelmäßig zu hören ist Verhasselt auch in seinem Kabarett-Podcast: „Niederrhein to go“.

Karten für 22 Euro (zzgl. Gebühren, erm. 17 Euro zzgl. Gebühren) sind erhältlich bei den bekannten Vorverkaufsstellen, u.a. im Bürgerbüro im Rathaus, Hans-Böckler-Straße 26, Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845/391-291 sowie bei der Moers Marketing GmbH, Kirchstraße 27 a/b, 47441 Moers, Tel.: 02841/882-260.

