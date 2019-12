Was sich Käufer von Top-Immobilien am Niederrhein wünschen

Seit 27 Jahren ist Evelin Gill (53) als Maklerin tätig. Sie arbeitet in Moers für die von Poll Immobilien GmbH – und vermittelt auch Objekte aus dem höherwertigen Preissegment am Niederrhein. Die teuerste Immobilie, die Evelin Gill bislang verkauft hat, kostete 1,5 Millionen Euro - bei einer Wohnfläche von 467 Quadratmetern und einer Grundstücksgröße von 1.960 Quadratmetern.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich in dieser Immobilie zurecht gefunden haben?

Sofort bei der ersten Begehung. Als Makler hat man ein fotografisches Gedächtnis und einen guten Orientierungssinn.

In welcher Preisspanne liegen die Objekte, die Sie in der Regel vermitteln?

Wenn Sie nach Premiumimmobilien vor Ort fragen: Diese liegen in der Regel zwischen 600.000 und 1,5 Millionen Euro. Natürlich gibt es auch andere Segmente, die preislich darunter liegen und die wir ebenfalls vermitteln.

Evelin Gill ist Immobilienmaklerin aus Moers. Sie vermittelt auch Objekte aus einem höheren Preissegment. Foto: von poll immobilien

Haben die Menschen inzwischen mehr oder weniger Geld zur Verfügung, wenn sie Häuser suchen?

Wer ein Haus sucht, muss sich über seine finanziellen Möglichkeiten im Klaren sein. Dabei ist der Preis einer Immobilie immer im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen zu sehen. Es gibt Menschen, die große Summen zur Verfügung haben, denken Sie an die „Generation Erben“. Wer lediglich einen Teil Eigenkapital zum Kauf beisteuert – dies sollten mindestens 20 Prozent sein – der finanziert den Rest über einen Kredit. Durch die niedrigen Zinsen der letzten Jahre ist der Immobilienkauf generell zu einer sehr attraktiven Anlagemöglichkeit geworden.

Welche Wünsche haben die Menschen beim Haus-Kauf?

Die Bedürfnisse und Wünsche der Käufer sind unterschiedlich. Familien mit kleinen Kindern möchten einen großen Garten und allen Wohnraum auf einer Ebene. Wer im Premiumsegment sucht und sich vergrößern möchte, hat vielleicht besondere Ausstattungswünsche wie einen Pool oder Pferdestallungen auf dem Gelände. Ältere Leute möchten sich eher verkleinern und suchen in guten Lagen einen Bungalow oder eine Wohnung mit Fahrstuhl, beides ist in Moers recht rar.

Mehr Luxus-Themen aus der Region

Worauf legen Menschen, die ein luxuriöses Haus suchen, besonderen Wert?

Eine ruhige und uneinsehbare Lage mit viel Privatsphäre ist wichtig, dazu eine schnelle Internetverbindung, gehobene Ausstattung, Garagen für mehrere Pkw, eine gute Autobahn- und Flughafenanbindung.

Sind ihre Wünsche in der Regel zu erfüllen?

Ja natürlich. Es braucht allerdings manchmal etwas mehr Zeit, die wirklich passende Immobilie zu finden. Denn solche Kunden haben oft besonders individuelle Wünsche, Ansprüche und Vorstellungen.

Gibt es Stadtteile, die hier für hochwertige Immobilien in Moers und Umgebung besonders geeignet sind?

In Moers sind Stadtteile wie Moers-Vinn und Hülsdonk mit seiner Lage am Park sehr attraktiv. Dann weiter die Stadtrandlagen wie Moers-Schwafheim und Moers-Utfort. Auch beliebt sind Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen mit guter Anbindung nach Düsseldorf und ländlichem Umfeld, oder auch Duisburg-Baerl, wegen der naturnahen Lage mit See und Wald.

Dieses Objekt in Neukirchen-Vluyn wird ebenfalls für über eine Million Euro zum Verkauf angeboten. Foto: von poll immobilien

Wie eignet sich der Niederrhein? Welche Städte sind hier beliebt?

Hier kann man diverse Standorte nennen, neben Moers beispielsweise auch Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Geldern, Xanten, Kevelaer, Kempen, Straelen oder Krefeld.

Was kennzeichnet am Niederrhein die exklusiveren Objekte?

Die vielen unterschiedlichen Immobilientypen hier. Die ländliche Umgebung mit hoher Golfplatzdichte und zuletzt die Stadtnähe sind sehr reizvoll. Ob die hochmoderne Villa, das edel ausgestattete Landhaus, das denkmalgeschützte Anwesen oder der Resthof, teilweise auch als niederrheinisch geprägtes Kulturdenkmal eingestuft: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Gerade Menschen, die im oberen Management tätig sind, wissen die Ruhe und die Natur in Stadtrandlage zu schätzen. Das hilft, den Stress des Alltags zu bewältigen. Hier ticken die Uhren einfach noch etwas langsamer, so dass auch die Kinder behüteter aufwachsen. Dafür nimmt man dann gerne einen längeren Fahrtweg zum Arbeitsplatz in Kauf.