Freizeit Was man am Familientag der Penguin’s Days in Moers erlebt

Moers. Puppen, Theater, Hüpfburg, Vorlesen – was die Besucher beim Familientag der 31. Penguin’s Days rund ums Moerser Schloss alles erleben können.

Er ist bunt, vielfältig und das Familienhighlight des Moerser Kinder- und Jugendtheaterfestivals „Penguin’s Days“. Zum zweiten Mal heißt es: „Bühne frei!“ für den großen Familientag, der in diesem Jahr am Sonntag, 5. März, rund um das Moerser Schloss mit vielen Aktionen zum Zuschauen und Mitmachen für Groß und Klein stattfindet.

Familien stehen dabei ganz bewusst im Mittelpunkt, und viele der Angebote sind kostenfrei, wie das Schlosstheater Moers mitteilt. Für alle Kinder ab drei Jahren reist der niederländische Puppenkünstler Lejo eigens nach Moers und zeigt mit „Hands up!“ eine fröhliche, wortlose Show mit viel Schwung und Musik. Wer danach direkt selbst loslegen möchte, kann in einem Workshop eine eigene Fingerpuppe basteln.

Die etwas andere Version von Rapunzel wird vorgelesen

In der malerischen Kulisse des Schlossparks darf natürlich auch ein richtiges Märchen nicht fehlen. Georg Grohmann und Roman Mucha aus dem Schauspielensemble des Schlosstheaters lesen um 15.30 Uhr eine etwas andere Version von Rapunzel für Kinder ab fünf Jahren im Pulverhäuschen. Für alle ab zwölf Jahren zeigt das Junge Ensemble des Schlosstheaters „Die Räuber der Herzen“ ab 17 Uhr im Studio. Wem das Theaterschauen nicht genug ist, der hat um 12 und 14 Uhr Gelegenheit, selbst auf der Bühne zu stehen und seine Ideen beim Inklusiven Impromarathon zu präsentieren. Anhand von kleinen Regieanweisungen werden spontan Minitheaterszenenimprovisiert.

Unabhängig vom Alter und egal ob mit oder ohne Vorerfahrung, steht dabei der Spaß und das gemeinsame Spiel im Vordergrund. Sein Glück bei der großen Tombola auf die Probe stellen oder sich auf der Pinguin-Hüpfburg im Park austoben – von 11 bis 17 Uhr gibt es indoor und outdoor viele kreative Möglichkeiten, den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Das Grafschafter Museum im Moerser Schloss bietet außerdem den ganzen Tag freien Eintritt inklusive einer spannenden Detektivführung durch die aktuelle Ausstellung an. Zudem ist für das leibliche Wohl mit Waffeln und Kuchen, Grillwürstchen und Quiche bestens gesorgt. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.schlosstheater-moers.de.

Die „Penguin’s Days“ finden zum 31. Mal statt. Jedes Jahr tragen sie ein Motto, 2023 lautet es: „Teilen und mitteilen“. In zehn Theaterstücken, die vom 3. bis 16. März an verschiedenen Spielorten in Moers gezeigt werden, geht es um Fragen wie: Was haben bedrohte Tierarten zu sagen? Oder: Wie kann man Ängste teilen? Was macht die Schönheit des Lebens aus?

