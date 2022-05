Biobäcker Andreas Schomaker, Desiree Burger, Sabrina Daubenspeck, Rosemarie Kinzel, Else Bertz und Torsten Stückert sind in den Vorbereiten für das Gewerbeparkfest Neukirchen Nord.

Gewerbeparkfest Was in Neukirchen-Vluyn beim Gewerbeparkfest geplant ist

Neukirchen-Vluyn. 2020 ist das Gewerbeparkfest Neukirchen Nord ausgefallen, das verschobene Fest 2021 auch. Jetzt startet das Orgateam in Neukirchen-Vluyn durch.

Es geht wieder los. Nachdem das Gewerbeparkfest Neukirchen-Nord 2020 abgesagt werden musste, weil in dem Jahr alle Großveranstaltungen verboten worden sind, und auch das verschobene Fest 2021 coronabedingt nicht stattfinden konnte, startet das Organisationsteam in diesem Jahr durch. Die Vorbereitungen für das Fest am Sonntag, 12. Juni, laufen auf Hochtouren. Aktionszeitraum ist von 11 bis 18 Uhr.

Bisher haben 15 Firmen zugesagt. Es wird verschiedene Attraktionen geben, kündigt Alfred Wronski aus dem Orgateam an. Bei der Friedhofsgärtnerei von Torsten Stückert wird ein Ballonkünstler auftreten, dazu bekommen Kinder dort Glitzertattoos. Vor Desirée Burgers Kunst(t)räumen wird eine Bühne aufgebaut, auf der ab 11 Uhr Schülerinnen und Schüler präsentieren, was sie gelernt haben. Die Vorführungen dauern etwa eine viertel Stunde und werden jeweils zur vollen Stunde gezeigt. „Damit wir uns nicht gegenseitig stören“, erklärt Andreas Schomaker von der gegenüberliegenden Biobäckerei.

Der Stadtjugendring kommt mit dem Riesenkicker

Denn auch dort wird an dem Tag eine Menge geboten. Ein Alleinunterhalter kommt: der singende Bäcker. Er wird den ganzen Tag über gute Laune verbreiten. Für 13 Uhr ist die Samba Marching Band angekündigt, die ihren Standort aber nicht wechseln wird; die 25 Musikerinnen und Musiker bleiben an einem Ort. Auf dem Parkplatz der Biobäckerei wird es zudem wieder einen Biomarkt geben.

Im Wendehammer an der Weserstraße ist ebenfalls musikalische Unterhaltung vorgesehen, Details befinden sich noch in der Absprache. Die Anwohnerinnen und Anwohner von Hoch- und Raiffeisenstraße laden zu ihrem Trödelmarkt ein. Und schließlich wird es wieder einen „Laufzettel“ geben, wie Elsa Bertz sagt. Auf diesem sammeln die Besucherinnen und Besucher Stempel bei den mitmachenden Firmen.

Unter Aufsicht eines Anwaltes werden am Ende Gewinnerinnen und Gewinner aus einer Lostrommel gezogen. Zu gewinnen sind attraktive Preise, unter anderem Karten für den Auftritt von Wolfgang Trepper, Frühstücksgutscheine, Wein und dergleichen mehr.

Der Sportverein Neukirchen stellt eine Handballwurfmaschine auf, damit geneigte Hobbysportler einmal testen können, welche Geschwindigkeiten sie mit ihren Würfen erreichen. Und der Stadtjugendring stellt seinen Riesenkicker auf.

Das Motto ist Ausbildung

Das für 2020 ursprünglich vorgesehene neue Motto „Ausbildung“ wird in diesem Jahr umgesetzt. Das Thema habe viele angesprochen, sagt Andreas Schomaker. Es wird sogar noch umfassender als ursprünglich geplant. Denn: Die Stadt kombiniert das Fest mit einer Ausbildungsplatzbörse.

Heißt: Es kommen auch Firmen von außerhalb des Gewerbeparks Nord, um sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu präsentieren, wie Sabrina Daubenspeck von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung ankündigt. Darunter sind die Kreispolizei, das Hauptzollamt, die Lineg, die Pflegeschule von St. Bernhard, Ornua, Trox und der Erziehungsverein. Auch die Agentur für Arbeit sei am Ort, heißt es weiter.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, nach Möglichkeit nicht mit dem Auto anzureisen. Wer auf motorisierte vier Räder angewiesen ist, kann an der Halde Norddeutschland parken, es gibt einen Shuttleservice.

