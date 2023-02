Vluyner Südring Was in Neukirchen-Vluyn am Vluyner Südring geplant wird

Neukirchen-Vluyn. Der Knotenpunkt Vluyner Südring/Sittermannstraße ist unübersichtlich. Es wird politisch beraten, wie eine Lösung für den Verkehr aussehen könnte.

Die Frage, wie mit der Verkehrsproblematik am Vluyner Südring/Sittermannstraße/Terniepenweg verfahren werden kann, ist offenkundig noch nicht abschließend geklärt. Das geht aus einer Information der Stadtverwaltung hervor, die in Kürze in den politischen Gremien beraten wird. Folglich scheint auch nicht abschließend entschieden, ob der Ampeltest aus dem vergangenen Jahr final in die Installation einer Ampelanlage münden soll.

„Nach Ausbau und Bezug der neuen Wohnbebauung auf dem früheren Sportgelände ist eine weitere Videoanalyse vorgesehen, um dann die tatsächliche hinzukommende Verkehrsmenge festzustellen und die Lösungsmöglichkeiten abschließend bewerten zu können“, heißt es seitens der Stadt.

Aus der Testphase, in der die provisorische Ampelanlage temporär den Verkehr an der recht unübersichtlichen Kreuzung geregelt hat, nimmt der Gutachter nach Stadtangaben die Erkenntnis mit, dass die Verkehrssicherheit lediglich bezogen auf den Fußgängerverkehr im Vergleich zum Bestand verbessert wird. Wie es weiter heißt, sei aber negativ bewertet worden, dass sich in den Rotphasen ein Rückstau gebildet habe. Das führte zu mehr Lärm und zu mehr Abgasen durch häufigeres Anfahren.

Gleichwohl gerät die Ampel-Variante offenkundig noch nicht gänzlich aus dem Blick. Zwar wird durchaus auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, den Knotenpunkt einfach so zu belassen, wie er ist. Hier werden zur Begründung Unfallzahlen und Verkehrsfluss als Variablen genannt. Allerdings sind gleichermaßen Tempolimits und Parkverbotsregelungen denkbar.

Aber weiterhin im Blick bleiben auch Änderungen der bestehenden Situation. Beispielsweise durch die besagte Lichtsignalanlage. Flankiert wird eine solche in der Machbarkeitsstudie durch zwei Fahrstreifen, von denen einer als separate Rechtsabbiegerspur für den Hauptverkehrsstrom fungiert. Der andere lässt Verkehrsteilnehmer nach links in die Sittermannstraße abbiegen und geradeaus in den Terniepenweg fahren. Im Zuge dieser Planungen müsste der Gehweg an der nordöstlichen Ecke verlegt werden.

Weiterhin denkbar ist allerdings auch der Bau einer Verkehrsinsel im Bereich vor den Vluyner Stuben. Einhergehend damit müsste die jetzt extrem schmale Gehwegecke verbreitert werden. Diese Variante führt zwar zu keiner geänderten Verkehrsführung. Jedoch wird „durch den Ausbau der Fußgängerquerungen und einer zusätzlichen Querungsinsel im östlichen Knotenpunktarm“ der Fußgängerverkehr am Knotenpunkt gestärkt, heißt es von städtischer Seite.

Die Politik nimmt die Geschäfte ab Montag, 27. Februar, mit dem neuen Sitzungszyklus wieder auf. Als erstes tagt der Ausschuss für Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

