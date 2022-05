Baustelle Was in Moers im Zuge der Enni-Arbeiten für den Verkehr gilt

Moers. Die Enni geht am Jostenhof in Moers in die nächste Phase der Kanalbauarbeiten. Das hat Auswirkungen auf die Verkehrsführung.

Am Jostenhof geht die Kanalbaumaßnahme der Enni Stadt & Service Niederrhein in die nächste Phase. Aktuell baut das Unternehmen die Kanalhausanschlüsse – unter anderem für die Feuerwache – um und stellt die ursprüngliche Verkehrsführung im hinteren Bereich wieder her. Das teilt die Unternehmensgruppe am Freitag mit.

Aus diesem Grund gibt es ab sofort bis zum 20. Mai eine Besonderheit in der Verkehrsführung. So können Verkehrsteilnehmer für die Dauer der Maßnahme nicht mehr vom Kreisverkehr an der Rheurdter Straße in den Jostenhof einfahren. Zwischen dem Kreisverkehr und der Einfahrt zur Feuerwache wird die Straße somit zur Einbahnstraße, heißt es weiter. „Damit die Feuerwehr im Einsatz nicht behindert wird, gibt es hier eine Ampelregelung“, bittet die Planerin der Maßnahme, Diane Schiffer, um Verständnis für die Sperrung.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland