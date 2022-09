Neukirchen-Vluyn Was FFF in Neukirchen-Vluyn beim Klimastreik fordert

Neukirchen-Vluyn. Die Ortsgruppe Neukirchen-Vluyn von Fridays for Future beteiligt sich am Freitag wieder am Klimastreik. Was die jungen Aktivisten planen.

Frieden, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz – dafür geht die Fridays For Future-Bewegung heute auch in Neukirchen-Vluyn auf die Straße. Am 23. September wird zum elften Mal zum globalen Klimastreik aufgerufen. Über 260 Orte in Deutschland nehmen teil, darunter auch Neukirchen-Vluyn. Los geht es um 16 Uhr auf dem Vluyner Platz. Nach einer Ansprache läuft der Demozug durch die Stadt und kehrt anschließend zum Vluyner Platz zurück.

Unter dem Motto #PeopleNotProfit fordert Fridays For Future die Regierung dazu auf, die Stimme der Menschen zu hören, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, und gerechte Klimaschutzmaßnahmen einzuleiten, heißt es in einer Mitteilung. Dazu zählten Entschädigungszahlungen an Länder des Globalen Südens. Sie seien am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen, obwohl sie am wenigsten dazu beitragen würden. Dafür müsse man Verantwortung übernehmen, schreibt die Bewegung.

„Besonders in Zeiten der Krisenbewältigung sollte es eine Politik geben, die Menschen über Profite stellt“, findet Antonia Leffers von der hiesigen Ortsgruppe und meint damit nicht zuletzt die aktuelle Energiekrise. Im Zuge des Klimastreiks fordert die Bewegung daher auch ein kostengünstiges ÖPNV-Angebot und den Ausbau dezentraler erneuerbarer Energien. (jh)

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland