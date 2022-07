Sommeraktionsprogramm Was es in Neukirchen-Vluyn in den Ferien zu erleben gibt

Neukirchen-Vluyn. Das Sommeraktionsprogramm in Neukirchen-Vluyn geht in die nächste Phase. Das kann man in den nächsten Tagen in der Stadt unternehmen.

Beim aktuellen Sommeraktionsprogramm in den Sommerferien sind wieder viele Vereine, Gruppen und Einzelpersonen aktiv und bieten Spannendes zum Entdecken in und um Neukirchen-Vluyn. Die Schnupperkurse, Führungen, Vorträge oder Workshops richten sich an Kinder, Erwachsene oder Familien. Anmeldungen zum Programm sind immer noch möglich, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Stadtmarketing im Rathaus koordiniert die Aktionen.

In der dritten Ferienwoche (11. bis 17. Juli) gibt es diese Aktionen: Ab Dienstag, 12. Juli: Gemeinsam fit und beweglich mit Smovey-Ringen, Kurs mit vier Terminen. Anbieter: VHS Krefeld|Neukirchen-Vluyn. Mittwoch, 13. Juli: Betriebsführung Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof Anbieter: VHS Krefeld |Neukirchen-Vluyn.

Donnerstag, 14. Juli: Feierabendmarkt; Schlemmen, shoppen und genießen – Live-Musik auf dem Vluyner Platz. Anbieter: Stadtmarketing. Freitag, 15. Juli: Wildkräuterkurs für Einsteiger inkl. Zubereitung dreistündiger Workshop rund um Wildkräuter. Anbieter: Sinnespioniere.

Für die Ferienwochen vier und fünf kündigt die Stadt diese Aktionen an: Dienstag, 19. Juli: „Bücherbabys“ in der Stadtbücherei; Frühförderung für Babys von 8-20 Monaten. Keine Anmeldung erforderlich. Anbieter: Stadtbücherei. Mittwoch, 20. Juli: Fahrradtour „Baum des Jahres“; geführte Rundtour in Neukirchen-Vluyn mit Expertenwissen zu Bäumen und Standorten. Anbieter: Stadtmarketing.

Freitag, 22. Juli: Workshop: „Upcycling“ – Boro-Technik im Museum; für Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene, die Freude am textilen Gestalten haben. Anbieter: Museum. Dienstag, 26. Juli: Tag der Kinderkräuterei; Pflanzaktion für Kinder und ihre Eltern am Marktstand der Tuwas Genossenschaft an der Hochstraße. Anbieter: Tuwas Genossenschaft.

Die tagesaktuelle Übersicht mit allen Infos steht online bereit auf:www.nv-entdecken.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland