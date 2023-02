Volkshochschule Was eine Fotoausstellung in Kamp-Lintfort von der VHS zeigt

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort gibt es eine neue Fotoausstellung. Die Bilder zeigen Menschen, die etwas mit der VHS verbinden. Es gibt verschiedene Stationen.

Der Volkshochschule ein Gesicht zu geben, war die Anfangsidee einer Fotoausstellung. „Was macht Sie zu einem Fan der VHS, was verbindet Sie mit ihr?“, lautete die Frage, die die VHS Moers – Kamp-Lintfort ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Kursleitenden gestellt hatte. Die Moerser Fotografin Bettina Engel-Albustin hat die bekennenden Fans portraitiert und mit ihren kurzen Statements zusammengefügt.

Die kleine Ausstellung geht nun für ein halbes Jahr auf Wanderschaft und startet beim langjährigen Kooperationspartner St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort. Bis etwa Mitte März können sich nun alle Mitarbeitenden und Besucher auf dem Weg zur Cafeteria ein Bild von der Vielfältigkeit der Volkshochschule machen. „Bildung und Ausbildung sind bei uns ein ganz wichtiges Thema. Gemeinsam mit der VHS gibt es seit vielen Jahren das Gesundheitsforum, bei dem Krankenhausärzte zu medizinischen Themen informieren“, sagt Jörg Verfürth, Pressesprecher und Leiter des Gesundheitszentrums am St. Bernhard-Hospital.

Von Mitte März bis Mitte April wird die Ausstellung in den Schirrhof Kamp-Lintfort wandern und schließlich im Juli in der Mediathek zu sehen sein. Weitere Orte sind bereits in Planung. Anlässe für eine solche Ausstellung bieten sich in diesem Jahr genug – die VHS wird 70 Jahre alt. Zum anderen wird die Zweigstelle Kamp-Lintfort voraussichtlich im Sommer 2023 einen neuen Standort beziehen, und zwar an der Kamperdickstraße neben der Sparkasse im Stadtzentrum von Kamp-Lintfort. Bis dahin ist sie beim TÜV Nord im Dieprahm untergekommen.

Um nicht ganz aus dem städtischen Blickfeld zugeraten, hat die VHS diese Ausstellung geplant. Die Bilder ziehen am Ende ihrer Reise mit in die neuen Räume ein.

