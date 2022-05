Die RAG MI kündigt arbeiten in Neukirchen-Vluyn an.

Niederberg Was die RAG MI in Neukirchen-Vluyn auf Niederberg macht

Neukirchen-Vluyn. Die RAG MI kündigt weitere Arbeiten auf dem ehemaligen Zechengelände Niederberg in Neukirchen-Vluyn an. Am Montag soll es hier losgehen.

In dieser Woche tut sich was auf der Südost-Fläche von Niederberg. Die RAG Montan Immobilien kündigt Arbeiten ab voraussichtlich Montag an.

Das Unternehmen spricht von „noch ausstehenden Restarbeiten im Rahmen des bergrechtlichen Verfahrens (ABP) auf der ehemaligen Schachtanlage Niederberg1/2/5“. Die Arbeiten konzentrieren sich demnach auf das denkmalgeschützte Zentralmaschinenhaus, das sich südlich der beiden Schachtgerüste an der Niederrheinallee befindet. Ziel der Arbeiten sei es, vorhandene Schadstoffe wie beispielsweise PCB-haltigen Fensterkitt zu ersetzen, erklärt die RAG MI in einer Mitteilung an die Redaktion. Außerdem werden alle außenliegenden Rohrleitungen, die nicht zum Denkmal gehören, entfernt und Entsiegelungsarbeiten im Nahbereich des Gebäudes durchgeführt.

Die Bergaufsicht wird beendet

Darüber hinaus werden nach Unternehmensangaben Bodensanierungsarbeiten im Bereich des ehemaligen Tanklagers durchgeführt, das sich südlich des Zentralmaschinenhauses befindet. Dazu gehört die Entfernung der Oberflächenversiegelung und des Bodens, soweit er mit Schadstoffen belastet ist. „Das belastete Material wird nach den gesetzlichen Vorgaben entsorgt und durch sauberen Boden ersetzt“, erklärt die RAG MI. Die Sanierungsmaßnahmen sind Voraussetzungen zur Beendigung der Bergaufsicht.

Mit den Arbeiten, die voraussichtlich im August abgeschlossen werden, hat die RAG Montan Immobilien das Bau- und Sanierungsunternehmen Prümer GmbH aus Lünen beauftragt.

Es gibt Beeinträchtigungen

Die Arbeiten werden in dem betreffenden Zeitraum von etwa drei Monaten wochentags zwischen 7 und 18 Uhr sowie gegebenenfalls samstags zwischen 8 und 16 Uhr durchgeführt, heißt es weiter. Da gegen Ende der Maßnahme die Abfuhr aller Materialien und der Antransport von sauberem Boden erfolge, sei für wenige Tage von einem erhöhten Lkw-Aufkommen auf der Niederrheinallee mit maximal zehn bis 15 Fahrten pro Arbeitstag auszugehen. Und: Die RAG Montan Immobilien werde die Arbeiten so steuern, dass Belästigungen der Nachbarschaft auf ein Minimum reduziert werden.

Sollten sich trotzdem Beeinträchtigungen ergeben, steht seitens der RAG Montan Immobilien der verantwortliche Projektingenieur Michael Otto zur Verfügung: 0201/378-1712 oder per Mail: michael.otto@rag-montan-immobilien.de

