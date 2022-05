Friedensandacht Was die Kirchen in Moers bei der Friedensandacht planen

Moers/Neukirchen-Vluyn. Evangelische und katholische Kirchengemeinde in Moers-Repelen laden zur Friedensandacht ein. An der Vorbereitung waren auch Schüler beteiligt.

Evangelische und katholische Kirche in Moers-Repelen laden am kommenden Sonntag, 8. Mai, um 17 Uhr ein zur ökumenischen Friedensandacht in die Kirche St. Martinus. Pfarrerin Dorothea Mathies von der Kirchengemeinde Rheinkamp und Kathrin Stürznickel, Pastoralreferentin St. Martinus werden gemeinsam durch die Friedensandacht gegen den Krieg in der Ukraine führen.

„Wir haben Krieg in Europa. Zum ersten Mal seit dem II. Weltkrieg suchen wieder Millionen Schutz, um sich vor der Tod und Verderben bringenden russischen Aggression in Sicherheit zu bringen“, heißt es in der Ankündigung. Weiter ist von „beklemmender Parallele zu unserer Geschichte vor 1945“ die Rede.

Schüler haben Friedensbanner gestaltet

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Niederberg werden die ökumenische Friedensandacht mitgestalten. Sie haben sich an der Initiative des Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim beteiligt, Friedenbanner gegen den Krieg zu gestalten, die an zehn Standorten in Moers und Neukirchen-Vluyn im öffentlichen Raum gezeigt wurden.

Wie an allen Schulen, die sich in Moers und Neukirchen-Vluyn an der Aktion beteiligt haben, war auch bei der Gestaltung der Friedensbanner in einer gemeinsamen Aktion auf dem Schulhof der Gesamtschule deutlich zu spüren, wie sehr den Schülern der Krieg nahe ging und wie sehr gerade diese Möglichkeit, sich damit kreativ auseinanderzusetzen, eine Hilfe war.

Es blieb nicht bei den Bildern, es wurden Texte gesammelt, zusammengestellt und an den Liedermacher Jürgen Krewer geschickt. Entstanden ist daraus „Eine Welt – ein Lied gegen den Krieg und für den Frieden“ von Sandra Punge und Jürgen Krewer, das am Sonntag bei der Friedensandacht zum ersten Mal zu hören sein wird.

Ein Friedensgebet steht im Mittelpunkt

Anke Sitter, Lehrerin der Gesamtschule Niederberg, leitet in ihrer Freizeit den Erwachsenenchor Querbeat, der das Lied vortragen wird. Die Schülerinnen und Schüler werden ein großes digital gestaltetes Friedensbanner mitbringen, das bereits am Freitag in der Kirche aufgehängt wird.

Ein Friedensgebet – in deutsch und ukrainisch vorgetragen – steht im Zentrum der Andacht und mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Wir beten für den Frieden“ nach der Melodie von „Befiehl du deine Wege“ soll die Andacht nach einer Stunde zu Ende gehen. Auf die Möglichkeit, für Hilfsprojekte zu spenden, wird im Zuge der Andacht hingewiesen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland