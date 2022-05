Heimatverein Was der Heimatverein in Neukirchen-Vluyn zu Kies-Plänen sagt

Neukirchen-Vluyn. Der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn hat traditionell den Handwerkerbaum am Vluyner Platz geschmückt. Der Bürgermeister hatte eine Botschaft.

Traditionell lokalpolitisch gestaltete der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn auch in diesem Jahr das Schmücken des Handwerkerbaums am Vluyner Platz. Mit gewohnt tatkräftiger Unterstützung des Löschzugs Vluyn der freiwilligen Feuerwehr wurde der Handwerkerbaum zum Start in den Mai hinein bekränzt.

Die Tatsache, dass dieses Ereignis sich bereits zum 25. Mal jährt, machte dieses Jahr zu einem besonderen Event. In seiner Eröffnungsrede verwies der Vorsitzende des Vereins, Hans Delihsen, darauf, wie wichtig es sei, den Begriff „Heimat“ nicht den Rechtspopulisten, oder gar den Rechtsradikalen, zu überlassen. „Man braucht eine Heimat, um dieselbe nicht mehr nötig zu haben“ zitierte er. Und ging dann auf die vielen Heimatvertriebenen und Heimatlosen der letzten Jahre und der Gegenwart ein, denen er eine neue Heimat und die tatkräftige Unterstützung des Heimat- und Verkehrsvereins Vluyn bei der Gestaltung derselben anbot.

Aber auch die Großvorhaben in und um Vluyn herum wurden angesprochen. „Ungezügelter Kiesabbau“ und das Logistikzentrum Hoschenhof ohne passende Verkehrsanbindung und mit der Gefahr der Überhandnahme des Schwerlastverkehrs in entweder dem einen oder dem anderen Stadtzentrum wurden thematisiert.

Dementsprechend bedankte sich Bürgermeister Ralf Köpke für das Engagement des Heimat- und Verkehrsvereins Vluyn beim Widerstand gegen den Kies-Abbau in der Region, waren die Abgeordneten des HVV doch noch am Vortag gemeinsam mit vielen Mitstreitern aus der Region bei der Übergabe der gesammelten Einsprüche in Essen in der alten Bauerntracht Vluyns dabei.

Auch beim Logistikzentrum versprach Köpke, den Argumenten der Bürger der Stadt genau zuzuhören, und regte ein baldiges gemeinsames Gespräch an. Der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim fand im Gespräch während des folgenden, ebenso traditionellen Umtrunks mit den bekannt-gefürchteten „Fisternöllekes“ klare Worte zum Kiesabbau. In dem Bewusstsein der Notwendigkeit eines kontrollierten Kiesabbaus sei das Ausmaß der geplanten Maßnahmen so nicht zu tolerieren.

