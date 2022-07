Parkplätze Was das Parken in der Moerser Innenstadt ab heute kostet

Moers. Ab dem heutigen Montag gelten auf zwei Parkplätzen in der Moerser Innenstadt andere Tarife. Die Umstellung der Tarife hat einen Hintergrund.

Ab dem heutigen Montag, 11. Juli, gilt für die Parkplätze Bankstraße und Friedrich-Ebert-Platz in der Innenstadt beim Parken vorübergehend der günstigere Tarif D. Das teilt die Pressestelle der Stadt Moers jetzt mit.

Wegen eines Unfallschadens an der Schranke zum Parkplatz Bankstraße entfernt die Stadt die Absperrpfosten zwischen den beiden Bereichen. Vorher galt auf der Bankstraße der Tarif C. Hintergrund ist, dass Ende Juni eine unbekannte Person die Schranke an der Zufahrt zum Parkplatz Bankstraße stark beschädigt hat. Wegen der aktuell langen Lieferzeiten könnte eine Reparatur voraussichtlich erst Ende September erfolgen, heißt es.

Da die Schranken laut der Mitteilung jedoch technisch nicht mehr aktuell sind, hat die Stadt den Rückbau der alten Anlagen und einen Neubau von Parkscheinautomaten beschlossen. Hinzu kommt, dass die Servicehotline für die Schrankennutzung einen hohen finanziellen Aufwand bedeutet. Der Rückbau war ohnehin für Ende September vorgesehen.

Für beide Parkplätze müssen nun Tickets an den dort vorhandenen Parkschein-Automaten gezogen werden.

