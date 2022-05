Theater Was das Bilanztheater Moers in Neukirchen-Vluyn zeigt

Neukirchen-Vluyn. Die Corona-Zeit hat auch die Proben des Bilanz-Theaters erschwert. Aber jetzt steht die Gruppe wieder auf der Bühne. Am 13. Mai in Vluyn.

Nach schwieriger Probearbeit wegen Corona gastiert das Bilanz-Theater Moers auf Einladung des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) Neukirchen in der Kulturhalle in Vluyn. Unter dem Titel „Allesfresser“ wird unter der Leitung von Ulrike Czermak ein Stück von Erpho Bell von den zwölf Mitgliedern des Ensembles aufgeführt.

„Darf’s ein bisschen mehr sein?“, fragt die Metzgersfrau ihre alleinlebende Kundin. Mehr von was? Während die Frau einkauft (und nebenbei Wurst mitgehen lässt), wird die Theke zum Sprungbrett ins Reich der Kindheitserinnerungen. Bells Stück lässt in kurzen Szenen zwölf Seniorinnen aufeinandertreffen – vom Schwesternpaar bis zu alten Freundinnen oder völlig Fremden, kurze Begegnungen, in denen mal Weltpolitik verhandelt wird, mal die großen und kleinen Abgründe jedes Menschen.

Verbunden werden diese Alltagsbegegnungen durch eine Schlange mit zwölf Köpfen. Wie in einer alten Sage windet sie sich durch die alltägliche Welt. Gier, Hunger und die Sehnsucht nach Kontakt treiben sie an. Die Schlange ist alt, die Schlange ist müde, aber die Hoffnung auf Veränderung hat sie immer noch nicht aufgegeben. Allein: Die Menschen, die sie hofft, zum Guten zu bewegen, sie ändern sich nicht. Sie bleiben, was sie stets waren: unbelehrbare, unnachgiebige und uneinsichtige Geschöpfe.

Die Karten zum Stück gibt es ab sofort in den bekannten Vorverkaufsstellen in Neukirchen bei Fahrrad-Center Tendick, Hochstraße, und bei Optik Engelke, Andreas-Bräm-Straße, in Vluyn bei High-Class Photo, Niederrheinallee, und erstmals auch im Internet über rogschticket.de zum Preis von 13 Euro.

Eine Abendkasse wird nicht eingerichtet. Empfehlung des Veranstalters: Das Kartenkontingent ist begrenzt. Deshalb sollte man frühzeitig buchen.

Trmin: 13. Mai, 19.30 Uhr. Der HVV wird den Reinerlös der Veranstaltung zum Erhalt der niederrheinischen Kultur- und Donkenlandschaft einsetzen.

