Was Besucher beim Moerser Street-Food-Festival erwartet

Moers. Rund 20 Foodtrucks bieten am Wochenende ihre Speisen und Getränke auf dem Moerser Kastellplatz an. Dazu gibt es jede Menge Live-Musik.

Indisch, amerikanisch, französisch oder doch lieber die deutsche Hausmannskost? Beim Street Food & Music-Festival in der Moerser Innenstadt können Besucher wieder auf kulinarische Weltreise gehen. Nachdem die Veranstaltungsagentur Just Festivals bereits 2018 und 2019 die Großveranstaltung auf dem Moerser Kastellplatz organisiert hat, holt sie das Event am kommenden Wochenende aus dem Corona-Schlaf.

Ab Freitag, 6. Mai, 17 Uhr, bis Sonntag, 8. Mai, verwandelt sich der Parkplatz in eine Schlemmermeile. Gut 20 moderne Foodtrucks bieten süße und herzhafte Speisen – zum Beispiel Burger, Quesadillas vegetarische Gerichte oder fluffige Bubble Waffle mit süßen Toppings – an, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Abwechslungsreiche Drinks

Dabei werde natürlich auch die Auswahl an Getränken abwechslungsreich sein: „Zu jedem Gericht muss es einen passenden Drink geben“, betont Veranstaltungsleiterin Linda Nolte. Neben klassischem Bier werden vielfältige Cocktails wie Caipirinha, der ausgefallene Red Mojito, Wein und Gin angeboten.

Dazu gibt es wieder ein musikalisches Bühnenprogramm. Am Freitag tritt um 18 Uhr ReBoot auf. Die Gruppe performt Coversongs aus dem Bereich Rock und Pop. Am Samstag öffnet das Festival um 14 Uhr. Um 15 Uhr stehen Roughhouse und Julie Lioness auf der Bühne. Die in Deutschland lebende Pop-Künstlerin Julie Lioness ist vor allem für ihre Zusammenarbeit mit internationalen DJs und Sängern bekannt.

Moerser Autohaus bietet BMW-Probefahrten an

Ab 18 Uhr tritt Roughhouse gemeinsam mit KP Crew auf. Die Besucher dürfen sich auf musikalische Unterhaltung von Reggae bis Dancehall freuen, heißt es. Ebenfalls am Samstag, bietet das Autohaus Fett & Wirtz zwischen 14 und 18 Uhr Probefahrten mit den vollelektrischen BMW-Modellen an.

Sonntag ist Familientag. Das Streetfood-Festival startet um 13 Uhr. Kinder können sich auf eine Hüpfburg, Kinderschminken und Sandmalerei freuen. Ab 14 Uhr rockt Bleka die Bühne. Die Band kombiniert in ihrer Musik persönliche Erlebnisse mit Einflüssen alter Legenden wie Jim Morrison oder Joe Cocker.

„Ein großes Dankeschön richtet sich auch an die Sparkasse am Niederrhein und an das BMW-Autohaus Fett & Wirtz“, so Festivalchefin Linda Nolte, „ohne Sponsoren ist eine solche Veranstaltung einfach nicht realisierbar“. Der Eintritt ist wie in den letzten Jahren an allen Tagen frei.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland