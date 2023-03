So soll einmal das Bürgerzentrum in Moers-Meerbeck aussehen.

Stadtentwicklung Was aus den Wünschen für ein Bürgerzentrum in Moers wurde

Moers. In Moers konnten sich die Bürger mit Wünschen und Ideen für ein neues Bürgerzentrum einbringen. Die Vorentwürfe zeigen, was daraus geworden ist.

In der Barbarastraße soll in den kommenden Jahren ein neues Bürgerzentrum entstehen. Gewünscht ist ein Ort, an dem sich Menschen begegnen und gemeinsam Dinge unternehmen können – egal, ob Kultur, Sport, Beratung oder Vernetzung. Die Bürgerinnen und Bürger haben nun die Möglichkeit, die Vorentwürfe zu sehen.

Wie die Stadt mitteilt, werden die Entwürfe an drei Terminen im Stadtteil einsehbar sein: mittwochs, 15. und 22. März, jeweils von 16 bis 18 Uhr im Stadtteilbüro (Bismarckstraße 43b), und am Samstag, 18. März, von 10 bis 12 Uhr am Stand des Stadtteilbüros auf dem Meerbecker Markt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich darauf, mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen.

Im Dezember fanden drei Mitmachstände statt. Bürgerinnen und Bürger konnten ihre Wünsche für das Bürgerzentrum einbringen, etwa notwendige Angebote und Vorstellungen zu Räumen. Parallel dazu gab es bis Anfang 2023 eine digitale Befragung. Mit den Ideen wurde im Januar eine erste Akteurs-Werkstatt mit Personen, Vereinen und Organisationen, die in Neu_Meerbeck aktiv sind, veranstaltet. Sie erarbeiteten erste Ansätze eines Leitbildes für das Bürgerzentrum und gaben konkrete Raumbedarfe und wünschenswerte Angebote für den Stadtteil an. „Die beiden beauftragten Büros haben einen guten Kompromiss zwischen dem Bestand und den Bedarfen vor Ort gefunden“, erläutert der städtische Sozialentwicklungsplaner und Projektleiter Dennis Kröger.

Das geplante Bürgerzentrum ist Teil des Projekts ‚Neu_Meerbeck – Stadtteil der Vielfalt‘, gefördert aus dem Bund-Länder-Programm ‚Sozialer Zusammenhalt‘.

