Warum Wahlplakate in Moers zu Anti-Kriegs-Bannern werden

Moers. SPD-Kandidat Yetim stellt in Moers die Hälfte der Plakat-Flächen für Botschaften gegen den Krieg zur Verfügung. Für Anmeldungen gilt eine Frist.

Der Landtagsabgeordnete für Moers und Neukirchen-Vluyn, Ibrahim Yetim stellt dem Verein Erinnern für die Zukunft einige Bannerflächen in Moers und Neukirchen-Vluyn für eine Protestaktion gegen den Krieg in der Ukraine zur Verfügung. Der Verein und der Politiker stellten die Aktion am Donnerstag in der Moerser Innenstadt vor.

Ursprünglich sollten die Flächen für den Wahlkampf des Abgeordneten genutzt werden, der bei der diesjährigen Landtagswahl erneut für die SPD antritt. Yetim stellt nun aber die Hälfte der 40 Bannerflächen für die Aktion zur Verfügung. „In dieser schwierigen und unsicheren Zeit sollte nicht der Wahlkampf im Vordergrund stehen“, erklärt Yetim seine Idee laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Stattdessen wolle er Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihren Sorgen, Ängsten und Gefühlen im Hinblick auf Krieg und Frieden Ausdruck zu verleihen.

Alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Moers und Neukirchen-Vluyn sind dazu aufgerufen, bei der Aktion mitzumachen. Anmelden können jeweils Lehrerinnen und Lehrer der Schulen entweder ganze Schulklassen oder Projektgruppen. Jeder Schule wird anschließend ein weißes Banner zur Verfügung gestellt, das vor Ort in der Schule bemalt werden kann.

Diese Banner werden danach wieder an Baugerüsten in den beiden Städten angebracht. Um Rückmeldung der Schulen wird bis zum 11. März an den Moerser Verein Erinnern für die Zukunft gebeten, bitte per E-Mail an die Adresse efz-moers@gmx.de.

Anschließend erfolgt die Auslieferung der Banner, die dann gestaltet werden sollen. Die Aufhängung der Banner beginnt am Montag, 28. März, so die Mitteilung an die Redaktion.

