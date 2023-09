Demenz Warum Steves und Rütter in Bademänteln durch Moers liefen

Moers. Die TV-Stars Detlef Steves und Martin Rütter verwunderten in Moers mit skurrilen Outfits. Die Bademantel-Challenge hat einen ernsten Hintergrund.

Mit unerwarteter Bekleidung zogen Detlef Steves und Martin Rütter zuletzt verwunderte Blicke auf sich. In Bademantel und Badelatschen liefen der Reality-TV-Star aus dem Moerser Stadtteil Asberg und der Duisburger Hundetrainer durch die Straßen von Moers und zogen dabei Stofftierhunde an einer Leine hinter sich her.

Doch der skurrile Anblick hat einen ernsten Hintergrund, wie die Fernseh-Berühmtheiten in einem Video auf den Plattformen Facebook und Instagram betonen. Mit ihrem Outfit wollen sie sich mit den Betroffenen einer unheilbaren Demenzerkrankung solidarisieren, erklärt Rütter: „Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass so ein Erscheinungsbild durchaus in Zukunft Normalität sein könnte.“

Mit ihrer Aktion, die in den sozialen Medien großen Zuspruch erhält, unterstützen Detlef Steves und Martin Rütter eine Initiative der Deutschen Demenzhilfe im Vorfeld des Welt-Alzheimertages am 21. September. Sie rufen ihre Zuschauerinnen und Zuschauer dazu auf, sich ebenfalls mit Spenden oder einem eigenen Video in ungewöhnlicher Bekleidung an der sogenannten „Bademantelchallenge“ für ein wichtiges Thema zu beteiligen.

„Zieht euch einen Bademantel an, ladet das überall im Netz hoch, ich wäre ich euch sehr dankbar“, sagt Steves in einem weiteren Beitrag, der ihn an einer Kölner U-Bahn-Station zeigt. Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter www.bademantelchallenge.de.

