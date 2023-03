Warum Neukirchen-Vluyn Zuzug und Zuwanderung braucht

Neue Wohnquartiere, wie hier Niederberg, haben in den vergangenen Jahren für Zuzug nach Neukirchen-Vluyn gesorgt.

Neukirchen-Vluyn. 28.700 Menschen leben in Neukirchen-Vluyn – mehr als im Vorjahr. Fast jeder vierte ist über 65. Was die neue Bevölkerungsstatistik uns sagt.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn wächst: 28.700 Menschen lebten dort in 14.266 Haushalten zum Stichtag 31. Dezember 2022. Das sind 384 Einwohner mehr als im Vorjahr. Dies geht aus der aktuellen städtischen Meldestatistik hervor.

Danach ist zudem der größte Teil der Bevölkerung zwischen 46 und 65 Jahre alt (8548 Personen), gefolgt von der Gruppe der 26- bis 45-Jährigen (6746 Personen). Die Bevölkerungszahl liegt damit so hoch wie zuletzt 2015 zur Zeit der großen Flüchtlingsbewegung. Die meisten Einwohner hatte Neukirchen-Vluyn aber im Jahr 2004, seinerzeit waren es 29.847 Personen.

Die Zahl der Menschen unter 20 Jahren ist seit 2018 stetig gestiegen: von 4824 auf aktuell 5184 Personen, was einem Anteil von 18,1 Prozent an der Bevölkerung entspricht. Im Zuge des demografischen Wandels steigt auch die Zahl der Älteren an: Die über 65-Jährigen machen inzwischen einen Anteil von 23,3 Prozent an der städtischen Bevölkerung aus (6688 Personen).

Im Vergleich zu 2021 sind 1529 Personen weggezogen und 412 Personen verstorben. Dem gegenüber stehen 2117 Zuzüge und 231 Geburten. Das ergibt ein Saldo von 407. Damit konnte zum fünften Mal in Folge nur eine positive Wanderungsbilanz die negative natürliche Bevölkerungsentwicklung (Differenz zwischen Lebendgeburten und Sterbefällen) ausgleichen.

Die Zahl der in Neukirchen-Vluyn lebenden Deutschen liegt bei 25.580 Personen. Der Anteil der Ausländer, also der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, lag zum Jahreswechsel bei 10,87 Prozent. Unter den 3120 Personen befinden sich auch 275 Ukrainerinnen und Ukrainer, die Ende 2022 in Neukirchen-Vluyn gemeldet waren.

Was der Bürgermeister zu den Zahlen sagt

„Neukirchen-Vluyn ist ein Ort des Zuzugs und der Zuwanderung“, schlussfolgert Bürgermeister Ralf Köpke die Statistik in einer Pressemitteilung zusammen. „Im Rahmen der Ukraine-Krise haben wir einige hundert Menschen aufgenommen. Es wird sich zeigen, ob sie in ihre Heimat zurückkehren können oder dauerhaft in Deutschland bleiben.“

Allen neuen Bürgerinnen und Bürgern wie auch den Alteingesessenen wolle man eine lebenswerte Stadt bieten, schreibt Köpke weiter. Dazu gehöre passender Wohnraum, wie er am Neukirchener Ring inklusive einer Kita entstehen werde. Die Sanierung der Gesamtschule komme ebenfalls jungen Menschen zugute, genauso die Neuplanung und Erweiterung von Spielplätzen wie an der Hochstraße, der Kollwitzstraße oder am Grafschafter Platz. „Gleichzeitig müssen wir uns auf unsere Älteren einstellen. Angebote für Ü60 gehören ebenso dazu wie bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum.“

Die Statistiken stehen auf www.neukirchen-vluyn.de/wirtschaft-standort/flaechen-stadtentwicklung/statistiken

