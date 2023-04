Warum Moerser Grundschüler Demokratie-Diplome erhalten

Moers/Kreis Wesel. Moerser Grundschüler waren auf Einladung des Landrats einen Tag im Kreishaus Wesel. Was die dort über Kinderrechte und Demokratie erfuhren.

Rund 35 Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Grundschule in Moers haben am Donnerstag einen Tag im Kreishaus Wesel verbracht. Landrat Ingo Brohl hatte die Kinder eingeladen, nachdem er die Schule als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ im vergangenen Jahr zertifiziert hatte. Ziel war es, in der Ferienbetreuung mehr über Demokratie und Kinderrechte zu erfahren.

Die jungen Besucherinnen und Besucher der ersten und zweiten Klasse haben sich in Kleingruppen aufgeteilt und in verschiedenen Fachdiensten der Kreisverwaltung einzelne Artikel der UN-Kinderrechtskonvention erarbeitet. Die daraus entstandenen Poster präsentierten sie anschließend. Die Kinder der dritten und vierten Klasse haben ein Planspiel durchgeführt, in dem es um den Bau einer Umgehungsstraße geht, deren Umsetzung von vier verschiedenen Parteien jeweils anders bewertet wird.

„Poster der Kleingruppen sind toll geworden“

Landrat Ingo Brohl: „Ich freue mich sehr, dass die Schule meiner Einladung gefolgt ist und dies sogar zum Anlass genommen hat, demokratische Bildung noch einmal zu intensivieren. Die Poster der Kleingruppen sind toll geworden und zeigen, wie engagiert sich die Mädchen und Jungen mit ihren Rechten auseinandersetzen. Auch die Kinder in der Planspiel-Gruppe haben fleißig diskutiert und erfahren, wie demokratische Vorgänge stattfinden – denn auch große Bauprojekte werden so besprochen und beschlossen, wie sie es vorbereitet hatten und es heute im Kleinen erlebt haben. Ich danke aber auch besonders den Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung, die ihre Themen für Kinder erlebbar aufbereitet und den Tag gestaltet haben.“

Hanns Wolf, pädagogischer Leiter der OGS der Astrid Lindgren Schule: „Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern die Demokratie früh näher bringen. Dazu gehört natürlich auch, herauszufinden, was in den Behörden passiert und wie Rechte und Kinderrechte dort vertreten werden. Das Kreishaus ist also ein wichtiger Lernort und ich freue mich sehr, dass wir ihn mit den Kindern besuchen durften.“

Zum Abschluss des Ausflugs erhielten die Kinder ein Demokratie-Diplom und wurden von Landrat Ingo Brohl zum Mittagessen in die Kreishauskantine eingeladen.

