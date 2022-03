Warum Kamp-Lintfort wieder zu einem Müllsammeltag aufruft

Alle Bürgerinnen und Bürger sind am 26. März dazu aufgerufen, sich an der Müllsammelaktion zu beteiligen.

Kamp-Lintfort. Sauberkeit geht alle an, sagt die Kamp-Lintforter Stadtverwaltung. Am 26. März kann jeder beim Müllsammeltag für die Umwelt ein Zeichen setzen.

Die Stadt Kamp-Lintfort ruft nach einigen Jahren Pause in diesem Jahr am Samstag, 26. März, wieder zu einem stadtweiten Müllsammeltag auf. Das Thema Stadtsauberkeit gehe alle an und könne nur mit einer Vernetzung von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft gestemmt werden, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Alle Bürgerinnen und Bürger, Ehrenamtliche, Vereine und Organisationen seien aufgerufen, sich an der „Grundreinigung“ des Stadtgebietes zu beteiligen. Um das positive Image der Stadt Kamp-Lintfort aufrecht zu erhalten, aber auch ein Zeichen gegen die zunehmende Umweltverschmutzung zu setzen, hoffe man auf eine rege Beteiligung, so die Stadt.

Die Reviere werden vorher festgelegt, um das Stadtgebiet abzudecken und Überschneidungen zu vermeiden. Alle Teilnehmenden des Müllsammeltags werden mit Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet. Die gefüllten Säcke werden dann vom ASK an vorher festgelegten Punkten eingesammelt.

Wer Interesse hat, kann sich bis zum 4. März mit den Mitarbeitenden aus der Abfallberatung der Stadt Kamp-Lintfort mit der Bitte um Angabe des Reviers und der geplanten Personenzahl in Verbindung setzen: Patrik Friedhoff, 02842 912-313 oder E-Mail: patrik.friedhoff@kamp-lintfort.de

