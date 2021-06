Warum Jugendliche aus Moers ein eigenes Wahlprogramm haben

Moers. Im Rahmen eines neuen Demokratieworkshops haben Moerser Jugendliche eine fiktive Partei gegründet. Die „TONIS“ setzen auf ganz bestimmte Themen.

„Mir reicht es, ich gründe eine Partei“ – unter diesem Motto haben sich Jugendliche aus Moers zwischen 12 und 18 Jahren politisch engagiert. In ihrer Freizeit trafen sie sich im Café W - Zentrum für urbanes Zusammenleben im Wallzentrum mit den Lehrern Sandra Punge und Baris Ucak zu einem Demokratie-Workshop. In diesem Rahmen formulierten sie Ziele und Vorstellungen, wie sie in Moers und Deutschland leben wollen.

Die neu gegründete imaginäre Partei wurde „TONIS“ genannt, eine Abkürzung für Toleranz-Offenheit-Natur-Innovation-Solidarität. Diese Begriffe wurden von den Teilnehmern in einem Wahlprogramm und einer anschließenden Wahlrede mit Leben gefüllt.

Das Schlosstheater Moers half den Jugendlichen bei ihren politischen Wahlreden

Unterstützt wurde das Pädagogen-Team von den beiden Schauspielern Patrick Dollas und Roman Mucha vom Moerser Schlosstheater, die die Jugendlichen mithilfe von Wahlreden verschiedener Politiker auf Wählerwirkung hinwiesen und sie auf ihre eigene Wahlrede vorbereiteten.

So seien aus eher leisen und zurückhaltenden Parteimitgliedern ernstzunehmende Jungpolitiker geworden, die ihre Interessen vor Publikum vertraten, wie Geschichtslehrerin Sandra Punge mitteilt. „Es wäre schön, wenn wir noch mehr Parteien gründen könnten, so kann es zu einer abschließenden Wahl kommen. Jede Jugendgruppe hat ihren eigenen Schwerpunkt“, ergänzt ihr Kollege Baris Ucak. Auch die beiden Schauspieler Patrick Dollas und Roman Mucha genossen ihre Arbeit mit den Jugendlichen, die sie mit viel Empathie dabei unterstützten, ihre Ziele auszudrücken.

Wenn noch mehr Parteien gegründet werden, soll es sogar eine Wahl geben

Die erste Partei im Rahmen dieses Demokratieprojektes entstand bereits im Dezember 2020: „Die Einhornpartei“, die von jungen, psychisch beeinträchtigten Jugendlichen des Regenbogenhauses / SCI gegründet wurde. Ihr Wahlprogramm behandelte ähnliche Themen wie die „TONIS“, allerdings lag ihr Schwerpunkt eher im Bereich der Unterstützung von psychisch Erkrankten.

Nun hoffen Sandra Punge und Baris Ucak, dass in weiteren Workshops, die auch in Zukunft durch das Team des Café W unterstützt werden, immer wieder neue „Parteien“ gegründet werden. Dadurch sollen noch viele Jugendliche sich mit der Frage „Wie will ich leben und wie kann ich das umsetzen?“ auseinandersetzen. „Wenn wir sechs bis sieben Parteien gegründet haben, kann es zu einer Wahl kommen“, stellt Punge in Aussicht. Mit dem Rathaus immer im Blick könne man auf die Ergebnisse der nächsten Workshops gespannt sein.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland